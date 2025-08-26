El precio del alquiler en Castellón no toca techo y alcanza un nuevo máximo histórico

La escalada de los precios del alquiler en la provincia de Castellón parece que no tiene fin. El coste del metro cuadrado ha superado los 9 euros, con lo que alcanza su máximo histórico y prolonga una dinámica continua de repuntes que ha provocado que, desde enero, el precio haya subido un euro por metro cuadrado y la variación anual haya supuesto un encarecimiento del 9,2%.

Esta subida refleja la baja oferta de viviendas para arrendar que hay en Castellón y la alta demanda de inquilinos que tienen, lo que ha producido que en los últimos cinco años el importe del alquiler haya subido un 56,5%, notablemente por encima de la media nacional que es del 48%.

Además, con estos datos, la provincia se sitúa como la décima con un mayor repunte en el último lustro en toda España. Se trata de un apartado que domina la provincia de Málaga con una subida del 77,8%. También los incrementos en las otras provincias valencianas han sido de los más altos a nivel nacional. En Valencia, la subida ha alcanzado el 74% y en Alicante ha sido del 71%.

Estos datos se traducen en unos alquileres cada vez más difíciles de asumir. Ahora mismo, por una vivienda de 70 metros cuadrados, la media de coste es de 630 euros, cuando en 2020, con el precio del metro cuadrado en 6 euros, el pago mensual era de 420 euros. El precio alcanza los 9,4 euros por metro cuadrado en Orpesa, mientras que en la ciudad de Castelló y Almassora superan los 8 euros.

Esta compleja situación se alimenta también de la escasez de oferta. Ya sea por el miedo a los impagos o por la falta de cultura de alquiler, el parque de inmuebles en esta situación ha sufrido un descenso acusado en los últimos años. Así, se ha pasado de 11.142 en 2019, a los 7.793 que había en el segundo semestre de este año.

Precios desorbitados

«Las personas que buscan piso de alquiler están dispuestos a pagar unos precios desorbitados. El parque de vivienda habitual en el mercado de alquiler ha sufrido una reducción muy acusada, debido a que muchos inmuebles se han destinado a alquiler turístico o a alquiler por habitaciones», ha analizado Francisco Nomededéu, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón (Coapi).

«Hay diversos factores que explican el bajo número de pisos en alquiler dentro del mercado provincial. Hay muchos propietarios que se echan atrás por la inseguridad jurídica, ya que temen una okupación, y también está la posibilidad de sufrir impagos, lo que lleva a que no salgan bastantes pisos», ha comentado Nomdedéu.

Nomdedéu ha añadido que «estamos viviendo fenómenos que hacía diez años que no veíamos. No hay prácticamente viviendas en alquiler anunciadas. Todo se gestiona entre particulares, a través del boca a boca, y quienes buscan piso pasan por las inmobiliarias para preguntar si tenemos algo».