El Gobierno abre la vía para que los afectados por el incendio de Artana puedan pedir ayudas

El Gobierno central ha habilita la vía para que los damnificados por los 114 incendios forestales graves y siete inundaciones registradas en España durante los últimos dos meses puedan solicitar ayudas y subvenciones.

Los beneficiarios

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio del Interior, la declaración como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil todas aquellas en las que se han registrado episodios de estas características, de los que 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia. Unos incendios que abarcan del 23 de junio al 23 de agosto. Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en especial ocho personas fallecidas y un número todavía por cuantificar de heridos, así como destrucciones graves en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado por el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementaria a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales. Los siete avisos restantes corresponden a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia.

Artana

Entre las zonas declaradas como afectadas gravemente por una emergencia de protección civil por causa de incendios se sitúa Artana, que se vio afectada por un incendio que se declaró el lunes por la tarde a causa de la caída de un rayo en la zona pico Espino y que afectó a la Serra d'Espadà, un fuego que obligó a intervenir a Bomberos de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón y que finalmente quedó controlado la tarde del jueves 21. Sin embargo, erróneamente aparece como Artina la demarcación del incendio castellonense en lugar de Artana.

Ayudas

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.

Burriana y Nules se quedan fuera

Sin embargo, y a pesar de que la dana del 12 de julio descargó lluvia y pedrisco en la provincia de Castellón y afectó especialmente a la Plana Baixa, destrozando coches y afectando a cultivos, especialmente en Nules y Burriana, no se han reconocido estas poblaciones entre las posibles beneficiarias de ayudas. Sí en cambio se han recogido los daños en Valladolid, Burgos, Zaragoza, La Rioja y Murcia entre el 11 y el 24 de julio.