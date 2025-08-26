Los ingresos de la venta de cigarrillos no toca techo: nuevo récord en 2025 en Castellón

Los ingresos derivados de las ventas de cigarrillos no tocan techo en Castellón al marcar un nuevo récord en el 2025. Así, en el primer semestre del año se han materializado ventas por valor de 75 millones de euros, a una media de 415.575 euros al día, lo que supone un 4,65% más que en el mismo periodo del año pasado. Las ventas son muy parecidas al año pasado, con un leve descenso del 1,57%.

Así, se vendieron 142,48 millones de cajetillas en la provincia en los seis primeros meses del año a una media de 78.721 diarias. Desde la Asociación Provincial de Estanqueros confirman que el incremento en euros de las ventas se ha debido a las subidas de precio de tabaco que se han producido en los primeros meses del año.

Más de un 20%

El montante económico de las ventas es el más elevado de la década. En dicho año, estas ascendieron a 62,9 millones de euros. Así, en diez años, se han incrementado en un 20%. Y ello a pesar de que entonces se vendían más cigarrillos (+0,5%). De hecho, si hace 10 años el importe medio era de 4,39 euros por unidad; en la actualidad se sitúa en 5,27 euros. El año pasado fue de 4,96 euros.

Si se suma el conjunto de las labores del tabaco (tabaco de liar, pipa, etc), los ingresos han subido un 5,48% respecto al año pasado, situándose en 90 millones de euros (498.191 euros al día) y el retroceso de las ventas es de un 0,75% , es menor que el de cigarrillos, debido a que el consumo de cigarros ha aumentado respecto al primer semestre del 2024 (de 13,86 millones se pasa a 13,4).

No a la cajetilla genérica

Desde la Asociación Provincial de Estanqueros exponen una preocupación generalizada por los cambios normativos que plantea el Gobierno, aunque tienen la esperanza de que no se llegue a formalizar la nueva ley, que el proyecto se paralice y que el Gobierno haga caso al sector. «Desde la unión de estancos a nivel España, se han presentado informes, se han hecho muchas entrevistas y se han mostrado datos para que los responsables políticos vean hacia dónde van las medidas que ellos intentan aplicar», apuntan. El principal caballo de batalla es la cajetilla genérica.

Temen más contrabando

«La situación de momento es tensa en general, porque no sabemos cómo va a repercutir la nueva ley», apuntan, aunque sí hay datos sobre el impacto de las medidas en otros países en las que ya están implantadas, como Bélgica. Según indican, esos cambios no van a provocar que la gente deje de fumar, sino que aumente el contrabando, «porque la cajetilla genérica es mucho más fácil de copiar, de clonar, de fabricar clandestinamente», aseveran.

Impulso de otros productos

Por otro lado, está el consumo de otro tipo de productos, como los vapeadores, cigarrillos eléctricos electrónicos y tabaco sin combustión son alternativas que en otros países están están creciendo y aquí también, aunque no disponen de datos. En el caso de las bolsitas de nicotina, en otros países europeos, cuentan con una larga tradición y es un producto que se ha ido mejorando y se está expandiendo en el resto de Europa