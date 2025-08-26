Las familias de Castellón tiran de crédito ante el gasto de la vuelta al cole y las vacaciones

Gasto sobre gasto. Y deuda sobre deuda. Queda poco para el fin del verano y la mayoría de castellonenses volverán al trabajo con los bolsillos un poco menos llenos tras las vacaciones, una situación que se agrava al combinarse con la cuesta de septiembre y la vuelta de la esquina, el 8 de septiembre, que no por esperada es menos temida, y que se prevé que suponga un desembolso medio de 501, 26 €, el más caro de los últimos años en Castellón, tal y como avanzó Mediterráneo.

Y, para evitar la acumulación del endeudamiento, los hogares recurren al uso de créditos o tiran de tarjeta de crédito, lo que puede dificultar el pago y generar más deudas durante septiembre y octubre, según los expertos.

Es el caso de ocho de cada 10 familias de Castellón, el 83%, que reconocen afrontar el gasto creciente de la vuelta al cole a base de financiación de materiales y equipamiento, según el último Informe de Pagos de Consumidores de Intrum. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)señalan, además, que este porcentaje pueda incrementarse este curso debido a que el coste medio por alumno sigue subiendo.

"La renta familiar está tocada"

El presidente del Colegio Oficial de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador, lo explica: «Tras las vacaciones, que muchos ya financian y van pagando poco a poco hasta las próximas, la renta disponible de los hogares ha quedado tocada, y ahora se enfrentan a la vuelta al cole, prevista pero que no deja de ser un gasto extraordinario, en pleno periodo inflacionista para los presupuestos familiares y más en Castellón, que es la provincia donde más crece el IPC de toda España en los últimos meses».

Compra de material escolar en un centro comercial cara a la vuelta al cole. / David Revenga

«Hay que estar alerta ante el sobreendeudamiento por la financiación, que es pan para hoy y hambre a corto plazo; y planificarse bien y adelantar las compras todo lo posible, escalonando compras y aprovechando ofertas, porque, además, las familias regresarán a la rutina y activarán los gastos paralizados durante el verano, al estar fuera, como el gimnasio o las plataformas de televisión, que vuelven con la entrada de septiembre en el calendario».

Endeudamiento al alza

Otro informe, de la consultora Plazo da más datos, como que el 36% de los castellonenses fracciona los pagos de sus compras para la vuelta al cole, un 22% solicita una línea de crédito, el 12% tira del crédito de la tarjeta, y sólo un 24% estira sus ahorros. Todo ello en un contexto, a nivel estatal, y desde hace ya tres años, en el que España tiene la tasa de endeudamiento ante la vuelta al cole más alta de la UE, un 17% frente al 10%.

El experto en Consumo Juan Carlos Insa pone el foco en que, «ante la creciente inflación, las familias deben afrontar un coste de la vida cada vez más elevado, que incluye, de golpe, en dos meses, además de las vacaciones para los que pueden, la vuelta al cole, y caen en lo inevitable, que es financiar y tirar de crédito». «Muchas se autoengañan pidiendo un dinero que fían a a una mayor disponibilidad económica futura, que no siempre llega.Caen en una trampa de consumo, tirando balones hacia adelante por pura supervivencia, en una espiral de salida complicada y una deuda que va a más», explica el experto en Consumo.

¿Cómo solucionarlo?«No es fácil», coincidenSalvador e Insa. «Antes de financiar o usar crédito hay que agotar todas las posibilidades, no ir a lo fácil y planificar, que es la palabra clave para afrontar la vuelta al cole, no dejando todo al final, que sale caro», dicen.