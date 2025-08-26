Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: "Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80"

No es la primera vez que este zoo clandestino privado salta a la actualidad. A principios de 2017, dentro del programa de Cuatro, Frank de la Jungla, el conocido presentador de televisión y experto en animales, Frank Cuesta visitó estas instalaciones de Nules y mostró su rechazo a lo que sucedía en su interior. (Pincha en este enlace para ver la visita de Frank de la Jungla al zoo clandestino de Nules)

«Te voy a meter una caña que te vas a morir», aseguraba el conocido rostro mediático ante las condiciones en las que vivían los numerosos animales exóticos que se reunían en esta parcela.

«Para que te lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80», explicaba Frank Cuesta, ante lo que el propietario del zoo se excusaba asegurando que «las nutrias llevan mucho tiempo en Europa. No vienen de Asia». A pesar de eso, Cuesta replicaba que necesitaban 35 kilómetros cuadrados de espacio para vivir y que no podían vivir en pareja.

Frank de la Jungla, en el zoo de Nules / Cuatro

Sin renunciar a su tono directo, Frank Cuesta afirmaba que «para mí los zoos son la mayor mierda del mundo», y no escondía su malestar cuando, a través de mensajería, llegaba hasta el zoo un fenec, también conocido como zorro del Sáhara.