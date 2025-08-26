Las ocupaciones con más fuga de talento en Castellón: la provincia pierde 3.000 profesionales

La fuga de talento continúa golpeando a Castellón. La provincia pierde cada año miles de trabajadores que deciden hacer las maletas y marcharse a ocupar un puesto de trabajo en otros puntos del territorio nacional, entre los que destacan los técnicos, administrativos e, incluso, montadores u operadores de maquinaria.

El Observatorio de las Ocupaciones, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cifra en 3.092 el saldo negativo de trabajadores en la provincia debido a la movilidad laboral. Durante el último año completo, el análisis contabiliza 150.546 contratos en total. En detalle, 120.704 permanecen, mientras que 29.842 entran y 32.934 salen, diferencia de la que resulta dicho saldo negativo. La tasa de entrada se sitúa en 19,82%, la de salida en el 21,44% y la movilidad en el 20,64%.

Movilidad laboral en Castellón. / MEDITERRÁNEO

El listado

Los técnicos y profesionales científicos e intelectuales encabezan la pérdida de talento en la provincia. Se trata de médicos, profesores, ingenieros o biólogos, es decir, profesiones de alta cualificación. En concreto, el saldo negativo es de 1.663 trabajadores, al marchar 4.401 y solo llegar 2.738.

Los contables, administrativos y empleados de oficina son otro colectivo que sufre cierto éxodo en territorio castellonense, con una pérdida de 843 profesionales, ya que se contabilizaron 1.812 salidas frente a 969 entradas.

También aparece un déficit con los operadores de instalaciones y maquinaria, así como con los montadores de este tipo de dotaciones, como pueden ser los equipos de las fábricas. Son 772 profesionales menos en 365 días, al marchar 2.568 y llegar 1.796.

Los servicios, al frente

Si se observan los resultados por sectores, los servicios concentran la fuga, con 4.417 empleados menos; seguido de la industria, con 935 menos y la construcción, con 150. Solo la agricultura y la pesca presenta datos en positivo, al crecer en 2.411 empleados gracias a las llegadas de otras zonas de España.

Los castellonenses que escogen marcharse optan principalmente por hacerlo a la vecina provincia de Valencia, seguida de Madrid y Tarragona. Barcelona o Alicante son otros de los destinos destacados de quienes se desplazan fuera.

Valencia resulta, de nuevo, el principal origen de quienes, a la contra, escogen Castellón para venir a trabajar. En orden de importancia el listado continúa con las provincias de Tarragona, Madrid, Barcelona y Alicante.

El déficit que deja esta movilidad afecta, por sexos, en especial a las mujeres, que retroceden en 3.280, en comparación con los hombres, que se incrementan en 188. El éxodo, por edades, afecta sobremanera a los profesionales más jóvenes, por debajo de los 30 años, que son 1.830 menos. El déficit incide igualmente en la franja de entre 30 y 45 años, con 793 empleados menos, mientras que el retroceso en el caso de los mayores de 45 años queda en 469 trabajadores.

En cuanto a la nacionalidad, el saldo negativo resulta más importante entre los españoles, con 2.965 menos, frente a los 127 de los extranjeros.