Reciplasa y el reciclaje en vacaciones, un deber sostenible que marca la diferencia

En pleno verano, cuando los desplazamientos y el cambio de entorno parecen invitar a relajar hábitos cotidianos, Reciplasa insiste en que el reciclaje no debe tomarse unas vacaciones. Incluso en los destinos turísticos, mantener estos hábitos es esencial para preservar el entorno y avanzar hacia una economía más sostenible.

Reciplasa ha reforzado notablemente su esfuerzo durante julio y agosto con el servicio de ecoparque móvil, acercando a los municipios de su área puntos de recogida de residuos especiales —como pequeños electrodomésticos, aceites, pinturas, pilas o cartuchos de tinta— que no pueden depositarse en contenedores convencionales. Solo en el primer semestre de 2025, este servicio registró un aumento del 11,5 %, al pasar de 2.939 a 3.277 actuaciones, consolidándose como una pieza clave para facilitar el reciclaje local.

Imagen del ecomóvil de Reciplasa, este verano, en les Useres. / Mediterráneo

Estas cifras reflejan, en palabras del presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, "el compromiso creciente de la ciudadanía con el medio ambiente, pero también la eficacia de un sistema que está demostrando ser útil, cómodo y bien valorado”. Toledo subraya que el propósito de la empresa pública no es solo gestionar residuos, sino fomentar “un cambio cultural hacia una economía más circular y sostenible”.

Además del esfuerzo operativo, los ocho municipios que conforman el consejo de gobierno de Reciplasa están impulsando iniciativas fiscales que incentivan el buen comportamiento ciudadano en materia de reciclaje. Así, se han articulado más de 20 bonificaciones, dirigidas a públicos como familias numerosas, usuarios frecuentes del ecoparque o aquellos que domicilian el pago de la tasa de residuos. Algunas medidas incluso contemplan una bonificación del 50 % en la tasa de residuos para quienes utilicen estos ecoparques.

Este doble impulso —operativo y fiscal— busca compensar las dificultades que podrían surgir con la entrada en vigor de la nueva tasa de residuos, facilitando a los ayuntamientos y ciudadanos asumir los retos del coste y gestión ambiental. En este sentido, Sergio Toledo ha advertido que "cuanto más reciclemos, más barato será asumir la nueva tasa de residuos".

Ecoparque móvil de Reciplasa, en Vistabella, este verano. / Mediterráneo

Recomendaciones para mantener el reciclaje

Identifica los puntos de reciclaje: consulta el calendario del ecoparque móvil para saber cuándo estará disponible en tu municipio [según el calendario oficial de julio-agosto 2025]. Clasifica correctamente los residuos especiales: no todos los desechos deben ir al contenedor tradicional, muchos requieren tratamiento específico. Aprovecha las bonificaciones disponibles: si formas parte de un colectivo bonificable (familias numerosas, usuarios frecuentes…). Reciclar no solo protege el entorno, sino tu bolsillo. Recicla y paga menos.

Imagen del ecomóvil de Reciplasa, este verano, en Llucena. / Mediterráneo

Con esta estrategia conjunta, que une servicio, concienciación y estímulo fiscal, Reciplasa refuerza la idea de que reciclar durante las vacaciones no solo es un acto responsable, sino también un acto de civismo que beneficia a todos.