La lluvia no abandona Castellón: Aemet activa la alerta naranja para el miércoles

La lluvia no abandona Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la tarde del miércoles el aviso naranja por lluvias y tormentas en el interior norte de la provincia de Castellón.

En concreto, el aviso se activará a partir de las 12.00 horas por lluvias que pueden dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con probabilidad de granizo grande, ha informado este organismo estatal.

Aviso amarillo en el litoral norte

Además, a la misma hora se activará el aviso amarillo en el litoral norte de Castellón por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas con probabilidad de granizo.

La jornada del miércoles en Castellón estará pasada por agua / Aemet

En lo que respecta a las temperaturas, estas experimentarán pocos cambios a las registradas los últimos días. Además, el viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a viento del este, ocasionalmente moderado.

Centro de Coordinación de Emergencias

Tras la activación de estos avisos por parte de Aemet, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generlaitat ha actualizado sus alertas por fenómenos meteorológicos y ha establecido para el miércoles el nivel naranja en el interior norte de Castellón y el amarillo en el litoral norte de la misma provincia.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: