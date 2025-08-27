Castellón ‘pierde’ 5.000 menores de 5 años en dos décadas

La pirámide de población castellonense adelgaza por su base. En dos décadas la provincia ha perdido casi 5.000 menores de 5 años.

En concreto, a 1 de enero del 2005 había 27.497 niños de 0 a 4 años en Castellón cuando 20 años después la cifra se sitúa en 22.580, según la estadística continua de población del Instituto Nacional de Estadística. Mientras en España se ha pasado de 2.183.846 a 1.710.425 niños en esa franja de edad en el mismo periodo.

En el 'top 5'

Lo peor es que la sangría continúa. En la primera mitad de este año Castellón se ha situado entre las cinco provincias españolas en las que más han caído los alumbramientos. De este modo, Palencia acumula un descenso del 6,31%, seguida de Salamanca (-5,1%), Jaén (-4,7%), Pontevedra (-4,34%) y Castellón (-3,61%), con 1.920 nacimientos.

Mapa de la evolución de los nacimientos en Castellón / INE

Impacto de la baja natalidad

Desde el Comité Económico y Social de la Comunitat, en su última memoria, se mostraba la preocupación ante el continuo envejecimiento de la población, debido a las consecuencias económicas, laborales y sociales que conlleva la dificultad de reemplazar a los grupos de población activa a medio y largo plazo y solicitaba medidas para promover la natalidad, la adopción y la acogida, entre otras.

El crecimiento vegetativo sigue siendo negativo, lo que implica que sin la inmigración se perdería población, y el índice de envejecimiento sigue al alza. El mismo informe del CES refleja el alza progresiva de la edad media de maternidad (32 años en la Comunitat) y el descenso de la fecundidad.

El récord histórico

Llueve sobre mojado, pues en el 2024 la provincia registró 4.167 partos (-0,92%). Lejos, por tanto, de los computados hace 20 años (en 2005 fueron 6.009) y muy por detrás de los récords históricos de 1976 (7.245) y 2008 (7.206).

Evolución natalidad y picos históricos en Castellón / INE

Las causas del invierno demográfico

Desde la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat (Fanucova) apuntan que las causas de la disminución de la natalidad son múltiples: «La inestabilidad laboral, los sueldos bajos, la dificultad de acceso a la vivienda y la falta de medidas reales de conciliación. Todo ello retrasa la edad de maternidad y limita el número de hijos que las familias se atreven a tener». Fanucova, preocupada por una natalidad en mínimos históricos en España, recuerda que las familias numerosas son el reflejo de lo difícil que resulta atreverse a tener hijos. «Desde Fanucova vemos a diario cómo muchas familias renuncian a ampliar su familia por falta de apoyo. Criar a varios hijos supone un gran esfuerzo económico y logístico, pero en España las familias numerosas seguimos infravaloradas. Los costes de alimentación, transporte, vivienda y educación pesan mucho más en nuestro día a día y las ayudas públicas resultan escasas, poco estables o mal adaptadas a la realidad», apuntan al respecto.

Por ello, demandan apostar por medidas fiscales sólidas, beneficios fiscales reales, facilidades en el acceso a la vivienda, conciliación laboral efectiva y un reconocimiento social a las familias numerosas como motor de futuro.

Fanucova, que trabaja por mejorar a sus más de 8.370 familias asociadas, integra y representa actualmente a cinco asociaciones de familias numerosas, entre ellas Fanucas Castellón.