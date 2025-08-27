El CEEI Castellón aporta nuevas herramientas para el emprendimiento

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) continúa reforzando su papel como motor de dinamización económica y empresarial en la provincia a través de un conjunto de acciones estratégicas que conectan, capacitan y acompañan a emprendedores, start ups y pymes. De hecho, el CEEI Castellón es uno de los principales motores en esta dinamización en toda la provincia.

Uno de sus proyectos más destacados es el Mapa de Entidades y Servicios al Emprendimiento, que en 2024 incorporó 14 nuevas entidades, alcanzando un total de 899 organizaciones. Esta herramienta interactiva, promovida por la Generalitat valenciana a través del IVACE+I y la red de CEEIs de la Comunitat Valenciana, permite a cualquier persona identificar, desde un único espacio, los recursos, programas y entidades que forman parte del ecosistema emprendedor.

En el último año, el mapa ha experimentado un importante rediseño web para mejorar la experiencia de usuario, ampliar las opciones de búsqueda y optimizar su funcionamiento tanto en velocidad como en accesibilidad. Totalmente adaptado a dispositivos móviles, se consolida como un recurso vivo, en constante actualización, para facilitar la conexión entre personas emprendedoras y la red de apoyo disponible.

Además, el CEEI Castellón desarrolla un programa de benchmarking territorial, identificando y analizando iniciativas inspiradoras a nivel regional, nacional e internacional que puedan replicarse en la provincia. Este trabajo de observación y difusión busca que agentes locales adapten y aprovechen buenas prácticas contrastadas.

Dinamización presencial

En cuanto a la dinamización presencial, la entidad organiza eventos Focus Pyme en diferentes municipios de la provincia, distribuidos entre las zonas norte, centro y sur. Estos foros están diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de cada territorio.

Además de los eventos territoriales, bajo el paraguas de Focus Pyme, se organizan otros encuentros sectoriales que abordan temáticas clave, como la financiación para emprendedores, el papel de los agentes en el impulso de nuevos proyectos, entre otros temas de interés.

Colaboración

La colaboración entre los actores del ecosistema es otro elemento clave en los Desayunos de Innovación, encuentros organizados por zonas que reúnen a agentes de la provincia para compartir planes, detectar sinergias y diseñar acciones conjuntas que fortalezcan el tejido empresarial.

Asimismo, el CEEI impulsa la capacitación de agentes, con formaciones adaptadas a las necesidades detectadas en el territorio. Con más de tres décadas de trabajo, la red de CEEIs de la Comunitat Valenciana reafirma su compromiso con la democratización de la innovación y el impulso del espíritu empresarial, consolidándose como un referente en la articulación y fortalecimiento del ecosistema emprendedor.