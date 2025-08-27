El comercio y la construcción lideran la creación de empresas en Castellón

El dinamismo empresarial persiste en Castellón, ya que el ritmo de creación de empresas se ha incrementado respecto al año pasado. Así, de enero a julio del 2025 se han constituido 915 firmas en la provincia, lo que supone un 2,12% más que en el mismo periodo del 2024 (896). Así se desprende del informe sobre demografía empresarial de Informa D&B S.A.U. al que ha tenido acceso Mediterráneo.

Comercio (218) y Construcción y actividades inmobiliarias (209) son los sectores con mayor número de creaciones de firmas en Castellón en los siete primeros meses del año. A mayor distancia se sitúan la hostelería (115) y los servicios empresariales (113).

Saldo positivo

El saldo entre las enseñas que nacen y las que mueren es positivo, pues de enero a julio se disolvieron 223, siendo enero el mes en el que más bajas se produjeron (84). Se ha producido un descenso de 9,7% respecto al año pasado, pues por estas fechas ya se habían deshecho 247 compañías.

Construcción, líder en julio

En julio, se han constituido 125 empresas en Castellón, siendo la Construcción y las actividades inmobiliarias el sector que ha liderado la creación de empresas en la provincia, con 28 nuevas constituciones, seguido del Comercio, con 25, y la Hostelería con 16.

Comunitat

En el conjunto de la Comunitat se han formalizado 9.520 firmas de enero a julio. El comportamiento ha sido similar al de Castellón, con un alza del 2% respecto al mismo lapso del año pasado, pero por debajo del 4% a nivel nacional.

Si bien en Castellón julio del 2025 ha tenido mejor comportamiento que el del 2024, mes en el que se constituyeron 118 empresas (+5,9%) en la Comunitat cayeron un 2%, hasta 1.256, con un peor comportamiento que el aumento del 10% de la media nacional.

Igual que sucede en Castellón, Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias son los dos sectores con mayor número de creaciones estos siete meses en la autonomía valenciana, con 1.727 y 2.649 respectivamente.