Compromís acusa a Mazón, Gan Pampols y Rovira de gastar 22.000 euros en comidas y cenas

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha acusado este miércoles al president de la Generalitat, Carlos Mazón, al vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, y al conseller de Educación, José Antonio Rovira, de gastar 22.000 euros en comidas y cenas en los primeros seis meses de este año.

Baldoví ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics que finalmente el Consell ha publicado en el Portal de transparencia, "con un retraso de seis meses", los gastos de caja fija del primer semestre del año, que evidencian que "ni Mazón, ni Gan Pampols, ni Rovira hacen un uso razonable" de ese mecanismo.

Así, ha explicado que el president se ha gastado en comidas y cenas abonadas con la caja fija en un semestre 11.000 euros, Gan Pampols 6.000 y Rovira 5.000 euros, y ha criticado especialmente que el vicepresidente segundo, "que tiene un sueldo de 101.000 euros año, pase incluso facturas de 2 euros" por "el café o la Coca-cola que se ha tomado".

Más allá de las cantidades, ha aseverado el síndic de Compromís, esto es "un símbolo" de la manera de entender el Gobierno del Consell de Mazón, cuyos integrantes no están "para servir a la gente, sino para servirse".

Pide explicaciones

Baldoví ha destacado que todavía están esperando que el president de la Generalitat ofrezca explicaciones de "por qué quería colarle a todos los valencianos la celebración de su cumpleaños como gasto público", y ha indicado que hay consellers que hacen "un uso razonable" de la caja fija, pero no es el caso de Mazón, Gan Pampols ni Rovira, que encabezan el listado de mayor gasto.