Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Comunitat aumenta un 10% sus exportaciones agrícolas

El sector alcanza los 5.500 millones de euros en ventas en la primera mitad del año

El conseller Barrachina durante su visita a Clasol.

El conseller Barrachina durante su visita a Clasol. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha explicado que “el sector agroalimentario representa el 28,6% de las exportaciones totales de la Comunitat Valenciana y de nuevo es fundamental para el superávit comercial”.

En estos términos se ha manifestado el conseller de Agricultura tras visitar las instalaciones del Grupo Clasol, que se dedica a la producción, envasado, comercialización y transporte de frutas y verduras, especialmente cítricos, fruta de hueso y frutas del bosque. La firma de Burriana recibió el galardón a la Internacionalización a principios de marzo en la primera edición de los Premios Agrícolas de Castellón, impulsados por el periódico Mediterráneo.

Barrachina ha destacado: “Esta empresa, que está en expansión, es un caso de éxito de liderazgo agroalimentario, innovación, sostenibilidad y generación de empleo en Castellón y en la Comunitat Valenciana y de integración entre las cooperativas y las empresas privadas”.

“El saldo comercial agroalimentario, con 2.120 millones de euros, es el principal contribuyente al superávit comercial total de la Comunitat. Las exportaciones agroalimentarias crecieron un 9,3% interanual, mientras que el total de exportaciones de la Comunitat cayó un 0,8%”, ha explicado.

Fruta

Así ha puesto en valor que “el esfuerzo y el trabajo de todos nuestros agricultores y productores genera que las frutas lideren las exportaciones agroalimentarias con 2.300 millones, seguidas por productos transformados con 1.500 millones y las hortalizas con 695 millones”.

En este sentido, Barrachina ha asegurado: “La calidad de nuestros productos es la mejor carta de presentación que podemos tener y, por esta razón, desde este Consell trabajamos para ayudar a nuestros agricultores y productores a poner en el mercado un producto extraordinario”.

Además, el Conseller de Agricultura ha destacado: “Grupo Clasol, que tiene presencia en más de 17 países europeos, es el ejemplo de que las exportaciones agroalimentarias valencianas siguen siendo el motor de la Comunitat Valenciana”.

Noticias relacionadas y más

Barrachina ha defendido que “todos los productos deberían cumplir con las mismas condiciones en los mercados internacionales para garantizar la competitividad de la agricultura y la industria agroalimentaria de la Comunitat Valenciana”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents