La Comunitat aumenta un 10% sus exportaciones agrícolas

El Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha explicado que “el sector agroalimentario representa el 28,6% de las exportaciones totales de la Comunitat Valenciana y de nuevo es fundamental para el superávit comercial”.

En estos términos se ha manifestado el conseller de Agricultura tras visitar las instalaciones del Grupo Clasol, que se dedica a la producción, envasado, comercialización y transporte de frutas y verduras, especialmente cítricos, fruta de hueso y frutas del bosque. La firma de Burriana recibió el galardón a la Internacionalización a principios de marzo en la primera edición de los Premios Agrícolas de Castellón, impulsados por el periódico Mediterráneo.

Barrachina ha destacado: “Esta empresa, que está en expansión, es un caso de éxito de liderazgo agroalimentario, innovación, sostenibilidad y generación de empleo en Castellón y en la Comunitat Valenciana y de integración entre las cooperativas y las empresas privadas”.

“El saldo comercial agroalimentario, con 2.120 millones de euros, es el principal contribuyente al superávit comercial total de la Comunitat. Las exportaciones agroalimentarias crecieron un 9,3% interanual, mientras que el total de exportaciones de la Comunitat cayó un 0,8%”, ha explicado.

Fruta

Así ha puesto en valor que “el esfuerzo y el trabajo de todos nuestros agricultores y productores genera que las frutas lideren las exportaciones agroalimentarias con 2.300 millones, seguidas por productos transformados con 1.500 millones y las hortalizas con 695 millones”.

En este sentido, Barrachina ha asegurado: “La calidad de nuestros productos es la mejor carta de presentación que podemos tener y, por esta razón, desde este Consell trabajamos para ayudar a nuestros agricultores y productores a poner en el mercado un producto extraordinario”.

Además, el Conseller de Agricultura ha destacado: “Grupo Clasol, que tiene presencia en más de 17 países europeos, es el ejemplo de que las exportaciones agroalimentarias valencianas siguen siendo el motor de la Comunitat Valenciana”.

Barrachina ha defendido que “todos los productos deberían cumplir con las mismas condiciones en los mercados internacionales para garantizar la competitividad de la agricultura y la industria agroalimentaria de la Comunitat Valenciana”.