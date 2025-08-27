Directo | Sigue la última hora del temporal en Castellón: lluvias, tormentas y granizo

Una vaguada asociada a los restos del huracán 'Erin', ya como borrasca, entrará este miércoles por el noroeste de la Península y traerá inestabilidad con tormentas, precipitaciones y descensos térmicos a partir de este miércoles y hasta este viernes.

Además, estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento y pueden dejar cantidades de lluvia "importantes", superando los 30-40 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora. Asimismo, hay un aviso naranja activo este miércoles por lluvias y tormentas en Castellón.