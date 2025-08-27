Los expertos apuntan a una posible dana en Castellón durante la primera quincena de septiembre

Castellón se apresta a despedir uno de los agostos más cálidos de su historia, según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las altas temperaturas, sobre todo durante la prolongada ola de calor que azotó la provincia desde principios de mes hasta más allá de la primera quincena, han impulsado fenómenos como un calentamiento por encima de lo normal del Mediterráneo, que ha superado sus 24 grados habituales, para situarse entre los 27 y los 28 durante gran parte del verano.

Además, a esto se unen la sequedad ambiental, el efecto de los distintos incendios que asolan el territorio nacional y las masas de aire tropical que están generando las condiciones para que el mes de septiembre se presente en Castellón con un episodio de dana.

Así lo apunta el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda, que señala que «se dan las condiciones para que los quince o veinte primeros días de septiembre estén marcados por la inestabilidad. Es más que posible que se produzcan precipitaciones que pueden llegar a ser muy intensas, como respuesta a la inercia térmica que estamos viviendo este verano».

Quereda añade que «se ha acumulado un enorme calor específico en las aguas del Mediterráneo en estos meses. Para compensar esta anomalía, el planeta envía más aire polar, así como agua subpolar a esta zona que, con sus bajas temperaturas, buscan enfriar las aguas recalentadas del Mediterráneo».

Pero este intento de nivelación trae consigo una consecuencia. El meteorólogo castellonense explica que «cuando el agua fría llega hasta el Mediterráneo, hay una evaporación muy alta. Este fenómeno facilita que el calor específico que se resguardaba en el mar, suba a escalas medias, lo que produce una inestabilidad que se traduce en fuertes lluvias o en fenómenos de danas».

Ante esta situación, José Quereda llama a «la precaución». «Hay que tener presente esta posibilidad. Septiembre suele ser un mes muy propicio para esta clase de fenómenos, más después de un verano tan caluroso como el que hemos vivido».

Recalca que «hay mucho calor acumulado en el mar», una de las circunstancias que posibilidades genera para que el final del verano climático deje paso al inicio de un otoño con una meteorología muy variable.

Potencial energético

El catedrático de Climatología incide en «el potencial energético» que ha ido acumulando durante el verano el mar Mediterráneo. Las temperaturas unidas a las masas de aire tropical y a otros fenómenos asociados con el cambio climático ha concentrado esta energía que es posible que se descargue en la primera parte de un mes de septiembre que ya asoma en el horizonte.

«Además de todas estas circunstancias, hay que señalar la inestabilidad tradicional de esta época del año, por lo que hay que lo mejor es prevención para los episodios de lluvia que se puedan dar», avisa José Quereda.

Por su parte, desde la Agencia Estatal de Meteorología, el jefe de climatología en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, opta por la contención a la hora de hacer su previsión. «Todas las circunstancias que se han dado este verano no son un indicativo directo de una dana», comenta Núñez que prefiere esperar para ofrecer un pronóstico. «Para saberlo a ciencia cierta, hay que esperar hasta siete u ocho días antes y ver la evolución», afirma.