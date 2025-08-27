Juan Jarque, primer gitano que es doctora en Història Contemporània per l'UJI
Proposa en la seua tesi un sistema educatiu "integrador" que defense l'identitat de cada poble per acabar amb "l'antigitanisme"
L'investigador Juan Jarque Jarque, primer gitano que es doctora en Història Contemporània per la Universitat Jaume I de Castelló, considera que, després de sis segles a Espanya, la discriminació cap al poble gitano es manté "assentada en estereotips basats en el desconeixement i, en alguns casos, el pseudoconeixement sobre esta ètnia", per la qual cosa aposta per un sistema educatiu "integrador i respectuós" amb els diferents valors per a "acabar amb l'antigitanisme" i aconseguir més participació en la vida social comunitària del poble gitano.
Segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat, Jarque s'ha doctorat recentment amb la tesi Gitanos a Castelló de la Plana. Avecindamiento forçós, control i desigualtat (1739- 1978), realitzada sota la direcció de la doctora Imilcy Balboa Navarro i defesa al juny de 2025.
La investigació reconstruïx, per primera vegada, la història de les famílies gitanes a la província de Castelló, que ha sigut "bastant similar" en la resta del territori peninsular, amb èpoques de pelegrinatge, assentaments, expulsions, reubicacions, persecucions, "però sempre amb actituds de rebuig, discriminació per les diferents normatives i control per part de les autoritats", apunta la tesi.
Jarque sosté que el concepte que té actualment la societat és "pràcticament el mateix que ja van arreplegar i van publicar Sebastián de Covarrubias en 1611 i la RAE en el Diccionari d'Autoritats en 1734, que els presentava com a gent perduda, vagabunda, enganyadora i lladre". Estos estereotips "s'han anat mantenint des de 1780 en les 23 edicions de la RAE, encara que va haver-hi una modificació en l'última publicació en línia de la 23 edició del terme trapella, en la qual la pròpia institució reconeixia el seu ús "ofensiu o discriminatori"".
L'investigador justifica per què alguns dels estereotips no serien correctes, com, per exemple, el caràcter nòmada. Al respecte, comenta que els desplaçaments han estat motivats per conflictes bèl·lics (refugiats o desplaçats), per raons econòmiques (emigrants) o el pelegrinatge en territori europeu. De fet, assenyala que les dades sobre nomadisme del Secretariat General Gitano en 1978 indicaven que la xifra no aconseguia el 5 per cent.
Classificacions de les autoritats
Jarque comenta que, encara que compartixen espais culturals, "la societat ha de saber que el perfil de la població espanyola gitana és heterogeni i divers". Un dels arguments que ho avalaria històricament serien "les diferents classificacions estipulades per les autoritats per a decidir qui pertanyia a este grup, que avaluava el mode de vida o el comportament social per damunt de l'ètnia".
Per a acabar amb "l'antigitanisme" de la societat espanyola i la "desafecció" del poble gitano amb la societat, Jarque proposa un sistema educatiu "que integre en la història d'Espanya la d'este poble i que, al mateix temps, defenga la identitat de cada ètnia, perquè cada grup conserve els seus valors culturals i permeta participar a les dos en un mateix espai cultural, polític i social".
Al mateix temps, l'historiador planteja que el poble gitano espanyol ha de treballar "per a erradicar la desafecció cap a les normes i valors de la societat, i participar en qüestions socials i polítiques", ja que l'índex de votació és baix i la representació dins dels partits polítics quasi inexistent.
Jarque valora les campanyes iniciades pel Secretariat General Gitano per a millorar la imatge negativa de l'ètnia gitana, així com els matrimonis mixtos que afavorixen un desenrotllament educatiu formal més prolongat.
Malgrat la situació, l'actual Estratègia Nacional per a la Igualtat, Inclusió i Participació del Poble Gitano 2021-2030 li permet "obrir-se a l'optimisme" i "confiar" que la representació del poble gitano i les administracions públiques "treballen juntes per a millorar la imatge que la societat té d'este poble i perquè les persones de l'ètnia gitana participen més activament en la societat de la qual formen part".
Doble objectiu
En la seua investigació s'havia plantejat dos objectius. El primer, narrar la història dels gitanos a Castelló des de l'obligat avecindamiento de dos famílies gitanes el 12 de maig de 1739 fins al 29 de desembre de 1978, dia que va entrar en vigor la Constitució que consagra en el seu article 14 la igualtat de tota la ciutadania espanyola.
El segon, "buscar les causes de la discriminació persistent cap a la minoria gitana després de sis segles de permanència a Espanya, però, especialment, transcorreguts 46 anys des que el poble gitano espanyol té els mateixos drets que la resta dels seus conciutadans".
Espanya commemora en 2025 el 600 aniversari de l'arribada del Poble Gitano a la península. La declaració institucional aprovada pel Consell de Ministres i Ministres al gener posa en valor la seua presència des del segle XV i les seues aportacions a la història, la cultura i la llengua i destaca el "deute històric" lligat a "una persistent desigualtat, la presència de normativa antigitana al llarg de la nostra història i als intents d'extermini que han succeït al llarg del temps", assenyala l'UJI.
