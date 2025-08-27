La escabechina en las oposiciones en Castellón se confirma: 250 plazas tendrán profesores interinos

La escabechina de las oposiciones docentes a Secundaria se confirma. 250 plazas de las 1.607 ofertadas en las 67 especialidades deESO, EOI, Música yArtes Escénicas y sectores singulares de FPhan quedado desiertas, y serán ocupadas por profesorado interino después de un proceso que tortuoso desde su inicio, con la amenaza de huelga de los examinadores salvada en el último minuto, la polémica por la «dureza de la corrección», según los candidatos;y el «bajo nivel y juventud de los opositores», según los tribunales; y el alud de reclamaciones en la DirecciónTerritorial de Castellón, tal y como publicó Mediterráneo.

En definitiva, una de cada seis plazas ofertadas no tiene dueño (un 15%), en un contexto que tampoco es nada bueno a nivel nacional, donde se quedan sin cubrir una de cada cuatro.

Castellón, la peor parada

Con los datos de la Conselleria de Educación en la mano, son los aspirantes castellonenses los que salen peor parados de la convocatoria. Tras el proceso solectivo, han sacado plaza, a nivel autonómico, 1.357 opositores. En Castellón, han resultado aptos 104 de los 2.107 aspirantes, el 5%; mientras que la tasa de aprobados crece al 6,9% en Alicante (501 de 7.249), y un 8% en Valencia (752 de 9.363).

Sobre el proceso, Educación informó que la primera prueba la aprobaron 2.646 personas (229 de Castellón -apenas uno de cada 10 de los que se presentaron-, 934 de Alicante y 1.483 de Valencia); y en la segunda, pasaron 2.121 aspirantes (198 de Castellón, 767 de Alicante y 1.156 de Valencia). Al final de la ecuación, tendrán su plaza en propiedad 1.357 docentes.

Examen de las oposiciones docentes. / Miguel Ãngel Montesinos

Por especialidades

Por especialidades, el podio de las plazas desiertas lo ocupa, en primer lugar, Lengua y Literatura Valenciana, que arrastra 53. Le siguen Lengua Castellana y Literatura (36), Sistemas y Aplicaciones Informáticas (31), Informática (27) y Matemáticas (22), con hasta un total de 19 especialidades en rojo en las casillas de aprobados.

A esto se suma que los institutos llevan en los últimos años acusando la falta de profesores especializados en estas asignaturas por la fuga de matemáticos e informáticos a la banca, las consultorías e industria farmacéutica debido a la alta demanda de expertos en datos. El pasado curso llegaron a estar 570 matemáticos desactivados de la bolsa de Educación.

Repensar el formato

Y mientras los principales sindicatos educativos insisten en la necesidad de «cambiar el formato» de oposiciones para ser funcionario de la enseñanza y así «reducir la elevada temporalidad».

El Ministerio de Educación reconoce que el sistema está anticuado y viene anunciando hace tres años su intención de renovarlo como parte de una gran reforma para la profesión docente, pero la negociación, iniciada a comienzos de año, avanza con lentitud. Stepv, el sindicato mayoritario en el ámbito educativo, presentó además un estudio que eleva al 17 % el porcentaje de plazas desiertas (267).

Un examen del siglo XIX

Ante la realidad que se ha producido este año, con un porcentaje de suspensos superior al de los anteriores, Stepv ha recordado que lleva tiempo reclamando a Educación otro sistema de ingreso a la función pública porque el sistema de concurso oposición actual "es del siglo XIX, es memorístico, subjetivo y no demuestra al final que el que se presenta sepa impartir clase. Habría que cambiar el sistema", indica su portavoz, Marc Candela.

En la misma línea, desde UGT plantean una "flexibilización del sistema de oposiciones, asumiendo como ordinario los sistemas extraordinarios y excepcionales que se han utilizado para reducir la temporalidad del sistema educativo valenciano, con prueba única, sin partes eliminatoria y mayor valoración de la experiencia docente". Javier González Zurita, responsable de Enseñanza Pública de UGT Servicios Públicos PV, recuerda que ello "no deja de ser una obligación legal para llegar al porcentaje de temporalidad exigible por la UE, del 8%".

Oposiciones docentes. / Eduardo Ripoll

Desde el sindicato CSIF, su presidente, Mario Gutiérrez, ha denunciado el hecho de que "una cuarta parte de las plazas a oposiciones hayan quedado desiertas por sí solo es grave". Al hilo, ha criticado que la Administración "no ha cumplido con la promesa de tener un estatuto docente, lo que mejoraría y modernizaría el sistema de acceso a la función pública del cuerpo de profesores, consolidaría las condiciones laborales previas al 2010 y aportaría un reconocimiento retributivo acorde a la titulación que tiene el colectivo docente".

El porqué de los suspensos

La alta tasa de plazas vacantes podría tener varias causas. Una de ellas es que entre 2021 y 2024 se estabilizaron alrededor de 100.000 docentes interinos en puestos fijos. El actual formato de las pruebas favorece a quienes ya tienen práctica, no necesariamente en la enseñanza, sino en haberse presentado varias veces a los ejercicios, para superar los procesos. Y el hecho de que muchos interinos hayan conseguido plaza en los últimos años ha reducido la proporción de los que se han presentado con experiencia previa en anteriores convocatorias.

En esta línea, miembros de tribunales apuntaron a la notable presencia de gente muy joven, recién salida de la universidad, en las pruebas de este año, gente que, además, inició sus estudios coincidiendo con el estallido de la pandemia.