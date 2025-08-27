PortCastelló afronta la recta final de la remodelación de la fuente del edificio Moruno
En los próximos días, se ejecutará su llenado y se realizarán las pruebas del vaso y la nueva iluminación para dar por finalizada la intervención
PortCastelló encara la recta final para acabar las obras de remodelación de la fuente anexa al edificio Moruno, situado en la plaza del Mar. Tras la demolición del puente de madera que cruzaba la fuente, en los próximos días se ejecutará el llenado de la misma, así como la realización de las pruebas del vaso y la nueva iluminación para dar por finalizada la intervención.
El objeto de la actuación, que asciende a 249.190 euros y ha sido ejecutada por la empresa Telecso S.L., es mejorar el acceso peatonal al edificio y aumentar la seguridad, con la creación de dos pasarelas dispuestas en forma de T que sustituirán al antiguo puente de madera, facilitando el tránsito, haciéndolo más cómodo y seguro.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que “la intervención responde al compromiso de PortCastelló por revitalizar la zona, abrir el puerto a la ciudadanía y hacer del recinto portuario y su entorno un lugar más accesible y un punto de encuentro abierto a vecinos y visitantes”.
Asimismo, Ibáñez ha subrayado que la actuación “ha intentado conservar en todo momento la esencia del edificio y su integración con el entorno”.
Detalles del proyecto
Además de la demolición del puente de madera, el proyecto incluye la renovación completa del sistema hidráulico de bombeo de la fuente y la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED integrada en el vaso, que aportará un valor estético adicional durante las horas nocturnas.
La actuación se suma a otras recientes mejoras impulsadas por la Autoridad Portuaria, como la remodelación de la fuente del Centenario, la mejora de la accesibilidad en la zona infantil del muelle de Costa mediante pequeñas rampas, o la creación de nuevas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en el recinto portuario.
