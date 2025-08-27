El Consell presenta a los ayuntamientos una guía para actuar ante riadas y temporales

La Conselleria de Emergencias e Interior ha presentado este miércoles una guía con recomendaciones para facilitar a los ayuntamientos de Castellón, Valencia y Alicante la toma de decisiones para la adopción de medidas de prevención ante situaciones de preemergencia por alerta ante fenómenos adversos, como lluvias, tormentas, nevadas, vientos, temporales marítimos, olas de frío o calor. Este jueves Castellón está en aviso por riesgo importante de lluvias y tormentas que pueden dejar granizo y lluvias de 40 l/m² a la hora en el interior sur y de 20 en el interior norte y litoral sur.

La guía ha sido presentada en una reunión por el conseller Juan Carlos Valderrama a la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Paqui Bartual. En el encuentro también han participado la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León, y su secretario general, Miguel Bailach.

El conseller Juan Carlos Valderrama, la secretaria autonómica, Irene Rodríguez, el director general de Emergencias, Vicente León, la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual, y su secretario general, Miguel Bailach. / GVA

A qué actividades afectan

Las recomendaciones afectarán a las siguientes actividades:

Actividades formativas de la enseñanza no universitaria. actividades al aire libre (con o sin control de accesos), como pruebas deportivas, espectáculos taurinos, eventos musicales (conciertos, festivales), fiestas populares, ferias, acampadas, etc. Actividades que se desarrollen a cubierto dentro de recintos o edificios con una gran afluencia de gente (conciertos, pruebas deportivas...).

¿Qué pueden recomendar?

Entre las recomendaciones se incluye:

La posibilidad de limitar una actividad (por ejemplo, prohibirla en un espacio exterior pero permitirla en un recinto cerrado) La cancelación (de actividad o formación) La prohibición (de transitar por una carretera, vía pública o acceso a un parque, jardín o zona de acampada).

Implicación social

El documento también incluye una lista de recomendaciones y consejos de autoprotección dirigidos tanto a las empresas, establecimientos y actividades, como a la población de las 3 provincias.

Un marco común y práctico

«Con esta guía lo que conseguimos es tener un marco común, claro y práctico para la toma de decisiones que tienen que hacer los responsables municipales», aseveró Valderrama. El objetivo es establecer criterios que sirvan de base a la autoridad local competente en materia de protección civil, según lo recogido en los diferentes planes de emergencia.

A estas iniciativas se suman otras como la concesión de ayudas por valor de 456.304 € para la implantación y al mantenimiento de la operatividad de los planes de emergencia municipales y de 607.521 € para financiar los gastos de equipamiento y seguros del voluntariado de protección civil.