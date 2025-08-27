El PSPV acusa Mazón de frenar el nou Hospital General de Castelló
Els socialistes asseguren que s'ha quedat en paper mullat la promesa d’adquirir el sòl a principis d’any
El PSPV-PSOE ha denunciat que el govern de Mazón continua sense tindre en propietat tot el sòl necessari per a construir el nou Hospital General de Castelló. Així es desprén d’una resolució del conseller Gómez, que obri un expedient d’expropiació per a fer-se amb l’última de les parcel·les pendents. Tot plegat confirma que, com a mínim, fins a 2026 Castelló no disposarà del solar complet per a les noves instal·lacions sanitàries.
El portaveu de Sanitat del PSPV a les Corts i secretari general socialista de la capital, Rafa Simó, ha recordat que el mateix Mazón es va comprometre a tindre adquirida l’última parcel·la a principis d’any, “un termini que, evidentment, s’ha quedat en paper mullat”. En paraules de Simó, “han necessitat dos anys per a fer un pas que el govern de Ximo Puig va resoldre en qüestió de mesos. Açò demostra que l’Hospital General de Castelló no és una prioritat per al Consell. Si realment ho fora, els terminis s’haurien escurçat, però ha passat just el contrari”. Simó ha remarcat que el projecte és “tan necessari com reivindicat” perquè ha de posar fi al model d’habitacions compartides.
"Silenci còmplice"
Per al dirigent socialista, “no té ni cap ni peus que s’haja deixat perdre tant de temps si no és perquè Mazón, el conseller Gómez i el PP no volen avançar en l’ampliació de l’Hospital General”. A més a més, ha lamentat el “silenci còmplice” de Marta Barrachina i Begoña Carrasco, a les quals ha convidat a “passejar pancartes i a fer soroll com quan governava el Botànic”. “Ara callen, quan el projecte avança al ralentí, i això les fa còmplices que Castelló no tinga un hospital en condicions”.
Per últim, ha assegurat que “Mazón no compleix ni amb els castellonencs ni amb la sanitat”. “Només cal intentar demanar cita o acostar-se a urgències per comprovar-ho. No volem més fum, volem i necessitem una sanitat pública en condicions i, a Castelló, un hospital nou, ampli i digne per a la nostra ciutat i província”.
