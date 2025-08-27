El zoo clandestino de Nules ya había sido detectado en otra investigación en 2017

La existencia de este zoo privado clandestino que se ha desmantelado en Nules era conocida al menos desde 2017. Entre los vecinos de la localidad, era notoria la presencia de estos animales y más después de que, hace ocho años, en el marco de una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por fraude, se descubrieran estas instalaciones.

Fue en una dispositivo de la Policía contra dos tramas de prostitución que llegaron a defraudar más de 20 millones de euros con los pases sexuales de las chicas y consumiciones de los locales no declarados a Hacienda.

A pesar de esto, en los últimos 8 años, nadie ha presentado una nueva denuncia contra estas instalaciones en las que se han reunido más de 150 animales exóticos de 56 especies.

Cebras, canguros, suricatos, tucanes, un dromedario... Son solo algunos de los ejemplares que la Guardia Civil de Nules ha encontrado en el zoo clandestino de la localidad, según ha informado la Benemérita.

Manolo Nebot

Entre estas especies, había ejemplares en peligro de extinción. Por este motivo, además, hay dos personas, de 30 y 35 años respectivamente, que están siendo investigadas por poseer esta colección privada de animales exóticos.

Las alertas del instituto armado saltaron hace unos meses cuando, dentro de la vigilancia para detectar y evitar posibles ventas de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), dieron con un anuncio en una página web que ofrecía la venta de animales protegidos.

Esto permitió a los agentes comprobar que, a través de ese anuncio, se ofertaban para su venta varias especies protegidas, entre las que destacaban nutrias asiáticas, agoutis y kinkajou. Además, también se ofrecían crías de varias especies protegidas como suricatos, canguros y caracales.

En el interior de las instalaciones, había animales de más de 50 especies. / Mediterráneo

Posteriormente, los agentes consiguieron diversos vídeos del supuesto criador en la que aparecía con leopardos, lechuzas, llamas e ibis. Además, tras la verificación del anuncio, la Guardia Civil procedió a la identificación de una persona residente en la provincia de Valencia y también localizaron la parcela ubicada en Nules donde se encontraban las jaulas del anuncio por Internet.

La Benemérita ha identificado a una segunda persona implicada en la tenencia de esos animales y en la supuesta venta de varias especies protegidas. Los identificados están acusados de delitos contra la fauna por el tráfico de especies protegidas y contrabando. Además, ninguno de los dos identificados tenía permiso de criador o autorización de núcleo zoológico.

Diferente nivel de protección

En las instalaciones, se hallaron ejemplares de otras especies con diferente nivel de protección como una cebra, dos servales, dos tucanes, dos grullas coronaldas, seis turacos, cuatro ibis, dos suricatos, tres mangostas, una zarigüeya, dos muflones americanos, cinco búhos, un dromedario, tres guacamayos, cinco kinkajúes y dos puercos espines, entre otros.

El instituto armado ha concretado que dos de los tres ejemplares de guacamayo encontrados figuraban como sustraídos y habían sido denunciados como robados en una localidad de Almería.

La valoración económica de los daños causados a la fauna silvestre en el ámbito internacional con esta colección privada supera los 2 millones de euros, según los informes provisionales. El valor promedio en el mercado de los especímenes incautados es de casi 70.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). En los registros ha participado personal del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, encargado de la identificación y catalogación de las especies encontradas.

Las diligencias abiertas por este caso han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad de Nules.