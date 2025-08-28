Sigue la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo tras caer casi 70 litros en Els Ports

La recta final de verano viene pasada por agua en Castellón. La lluvia será de nuevo la protagonista este jueves, después de que ayer hubiera acumulados de casi 70 litros por metro cuadrado en la comarca de Els Ports, registros elevados para la época del año en la que estamos. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta naranja por lluvia y granizo para la jornada de hoy.

Las precipitaciones tomaron ayer el norte de la provincia, especialmente el interior. Los mayores registros se dieron en Cinctorres (67,8 litros por metro cuadrado), la Todolella (67,4) y Portell de Morella (64,4), según las mediciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). La lluvia alcanzó también la costa, aunque con bastante menos intensidad.

Acumulado de precipitaciones durante el miércoles 27 de agosto en Castellón. / Avamet

Alerta naranja en Castellón

Hoy las precipitaciones también pueden ser importantes, aunque en principio en una zona distinta de la provincia. Aemet ha activado la alerta naranja por lluvias que pueden alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en el plazo de una hora y por "probabilidad de granizo grande y rachas de viento muy fuertes". El aviso afecta al interior sur de la provincia y estará activo de 12.00 a 0.00 horas.

Durante el mismo tramo horario estará activa la alerta amarilla en el litoral sur y en el interior norte, donde también habrá posibilidad de granizo. En los municipios del litoral norte, si se cumplen las previsiones, de llover no habrá acumulados de importancia.

Temperaturas

Respecto a las temperaturas, en la Comunitat las mínimas bajarán en el interior de la mitad norte y experimentarán pocos cambios en el resto del territorio, mientras que las máximas descenderán en el interior; subirán en el litoral de la mitad sur y no cambiarán en el resto.

Para el viernes, se espera un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas; temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en descenso en el litoral, en ascenso en el interior de la mitad norte y sin cambios en el resto, y viento flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste en el litoral y la componente oeste en el interior.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido:

Castellón: 31 y 25,4 grados

València: 31 y 25 grados

Alicante: 33,8 y 24,5 grados

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón: