Los autónomos de Castellón que se jubilan ya son mileuristas: esta es su pensión

¿Quién no ha escuchado alguna vez a un autónomo lamentarse de lo difícil que es trabajar para uno mismo? Trabas burocráticas, cargas fiscales, largas jornadas laborales, pocas o nulas vacaciones... y cuando llega la hora del retiro el premio es una pensión de pobre. Sin embargo, las cosas poco a poco están cambiando y los autoempleados de Castellón que se jubilan ahora lo hacen con una paga media que por fin supera los 1.000 euros. Máximo histórico. ¿La principal causa? La reforma del sistema de cotización aprobado por el Gobierno en 2023 y que este año ha entrado plenamente en vigor.

Los últimos datos de la Seguridad Social dan muestra de esos cambios. Durante los primeros seis meses de este año 431 profesionales por cuenta propia de Castellón se han dado de alta como jubilados y lo han hecho con una paga media de 1.080,01 euros. Lo significativo de la estadística es que se trata de la primera vez en la historia que los nuevos pensionistas autónomos de la provincia alcanzan la barrera de los 1.000 euros, una cifra que los jubilados del Régimen General conquistaron hace 18 años.

Aunque todos los profesionales que se retiran ahora en la provincia, sean autoempleados o asalariados, cobran más que quienes lo hicieron el año pasado, la realidad es que este año la pensión media de los nuevos jubilados autónomos ha crecido mucho más que la de sus colegas del Régimen General. Así, en el primer caso el incremento ha sido del 12% (los autoempleados que se retiraron entre enero y junio del 2024 percibieron de media 964 euros, 116 menos que los de este ejercicio), mientras que el alza de la paga de los asalariados recién jubilados se ha quedado en el 7,4% (de los 1.550 euros del año pasado a los 1.665 de este 2025).

Cambios en la cotización

Los autónomos que se jubilan ahora ya pueden decir que son mileuristas y la clave de esta mejora está en la reforma del sistema de cotización. El actual modelo, que el Gobierno negoció en 2022 con los representantes de las principales asociaciones del colectivo, supuso que los empleados por cuenta propia empezaran a cotizar en función de sus ingresos reales netos. El sistema nació con el objetivo de evitar que la inmensa mayoría de los autoempleados cotizaran por la base mínima, algo que después repercutía en sus pensiones, y se decidió implantarlo de manera gradual y para tres años (del 2023 al 2025). En las próximas semanas se negociarán unos nuevos tramos de ingresos y nuevas bases de cotización para el periodo 2026-2028.

Que el incremento de la paga de los nuevos jubilados autónomos sea algo mayor que la de los asalariados no significa, ni mucho menos, que la brecha entre lo que perciben unos y otros haya desaparecido. Por mucho que pasen los años, entre las dos pagas sigue habiendo un mundo y, en estos momentos, un recién jubilado que haya trabajado por cuenta ajena percibe un promedio de 585 euros más al mes que uno que haya estado al frente de su propio negocio. En 2024 la diferencia era prácticamente la misma que ahora, de 586 euros mensuales.

Además del incremento de la paga, durante este año se jubilarán en Castellón más autónomos que nunca. Hasta junio ya lo han hecho 431 profesionales, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado y un 15% más que en 2023. Y a nivel nacional ocurre exactamente lo mismo: en la primera mitad del año las altas iniciales de pensiones de jubilación generadas en el RETA alcanzan las 26.526, una tendencia que de proseguir acabará por reflejar un aumento de las jubilaciones del 15%, según estima la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Un plan de relevo

Para esta organización, el alza del número de autoempleados a los que les llega la hora del retiro laboral respalda una de sus grandes demandas relacionadas con el envejecimiento de la población activa en el RETA y la ausencia de políticas de relevo generacional. «El RETA presenta un envejecimiento más acelerado que otros regímenes de la Seguridad Social, debido a la estructura demográfica y las características propias del colectivo. Los autónomos, en su mayoría, están activos a edades más avanzadas y dependen casi exclusivamente de la pensión de jubilación, ya que tienen más dificultades para acceder a otras prestaciones sociales como la incapacidad permanente o el cese de actividad», argumenta Eduardo Abad, presidente de UPTA, que asegura que «si no se produce un cambio estructural en las políticas de renovación del colectivo , el sistema podría sufrir un desequilibrio entre los cotizantes y pensionistas». Abad cree urgente ejecutar un plan nacional de relevo generacional que venga a equilibrar «el tambaleo que podría sufrir el sistema».