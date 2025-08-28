Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís reclama plans per climatitzar espais públics municipals

Alerten que aquesta situació limita l’accés de la ciutadania a espais d’oci, culturals o esportius en èpoques de calor

David Guardiola i Maria Fajardo amb la regidora de Compromís a Caudiel.

Compromís denuncia la situació «d’abandonament i infrautilització» d’espais públics municipals que per falta de condicions bàsiques de confort tèrmic es veu impedit el seu ús durant gran part de l’any, especialment en èpoques de calor extrema com l’actual.

«Un exemple clar el trobem a Caudiel, on un edifici municipal amb biblioteca, sala de reunions i despatxos per a associacions roman tancat durant gran part de l’any per la manca de climatització», expliquen, afegint: «Aquesta situació no només afecta la qualitat dels serveis públics, sinó que també limita l’accés de la ciutadania a espais de formació, lectura i reunió, entre altres, en èpoques de l’any com aquesta», lamenta el portaveu de la formació nacionalista, David Guardiola.

Per això, la coalició considera que la Diputació de Castelló ha de jugar un paper fonamental en la millora de les condicions dels espais públics municipals. “Proposem la creació d'un pla d'ajudes específic per a la climatització i adaptació energètica d'aquests espais, amb l'objectiu de garantir el confort i l'accessibilitat de la ciutadania a serveis bàsics”, explica Guardiola, que conclou: “Sempre prioritzant aquells espais amb activitat educativa, cultural o social”.

