La Diputació concedix ajudes per a l’enderrocament a nou municipis
Les subvencions sumen 100.000 euros i es beneficien Fuente la Reina, Puebla de Arenoso, Forcall, Teresa, Fuentes de Ayódar, Atzeneta, Figueroles, La Jana i Sant Jordi
La Diputació de Castelló reforça el seu suport als municipis més xicotets i contribuïx a la millora dels edificis de titularitat municipal amb la concessió de nou ajudes per a l’enderrocament.
La presidenta de la institució provincial, Marta Barrachina, mostra el compromís amb els 135 municipis de la província i assenyala: «Esta línia d’ajudes ve a donar resposta a una de les necessitats més demandades pels alcaldes i alcaldesses de Castelló, amb l’objectiu d’ajudar-los al fet que eixes tasques de solsida puguen abordar-se de manera fàcil».
I és que, tal com explica la dirigent, «són unes subvencions de gran ajuda per als ajuntaments més xicotets que tenen la necessitat de derrocar algun edifici municipal, però per la falta de pressupost, no el poden fer».
Així doncs, esta iniciativa permetrà als beneficiaris dur a terme enderrocaments d’edificis de titularitat municipal en mal estat que suposen un risc per a la ciutadania i la via pública. En la passada convocatòria, diversos ajuntaments van condicionar els seus edificis gràcies a esta subvenció i la present, dona una nova possibilitat als ajuntaments de realitzar estes obres i millorar els serveis.
Les ajudes concedides sumen 100.000 euros i estan dirigides als municipis de menys de 20.000 habitants per a la compensació pels gastos derivats d’actuacions d’enderrocament d’edificis de titularitat municipal durant l’any 2025.
Els ajuntaments que han resultat beneficiats de les subvencions, després de la verificació dels projectes i l’avaluació de les sol·licituds, són Fuente la Reina, Puebla de Arenoso, Forcall, Teresa, Fuentes de Ayódar, Atzeneta, Figueroles, La Jana i Sant Jordi.
Avaluació
El vicepresident de la Diputació i responsable d’Infraestructures, Héctor Folgado, comenta: «Cada un dels municipis ha presentat un projecte d’enderrocament que ha sigut avaluat, de conformitat als criteris de valoració establits en les bases de la convocatòria».
Cada sol·licitud ha sigut valorada tenint en compte l’antiguitat de l’edificació, el posterior ús del sòl, així com la població del municipi. Folgado assenyala que, a l’hora d’avaluar el posterior ús del sòl, s’ha donat major puntuació als usos sanitaris, així com a les residències dotacionals per a vivendes socials, seguides dels esportius-recreatius i culturals.
«Apostem per tindre els millors serveis i infraestructures en els 135 municipis, ja que això repercutix en la qualitat de vida dels castellonencs», indica Folgado.
Per part seua, Barrachina agraïx als ajuntaments per «creure en estos projectes i fer una província amb majors possibilitats».
