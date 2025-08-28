El alumnado extranjero crece sin parar y bate su récord en Castellón
El estudiantado nacido fuera de España pasa de ser 14.392 en 2015 a 22.100 en 2024, un 30% más en una década
Gonzalo Sánchez
Ahmed, Alexandru y Carlos José son tres nombres comunes ya en las aulas de Castellón. Sólo hay que asomarse al patio de cualquier colegio o instituto de Vinaròs a Almenara para percibir que los centros son cada vez más diversos. Y los datos lo respaldan: el estudiantado foráneo ha crecido un 30% en la última década, pasando de los 14.392 matriculados en 2015 a los 22.100 del pasado curso, un nuevo máximo histórico en la comunidad educativa.
Esto supone que uno de cada cinco niños y jóvenes de 2 a 18 años (22,4%) que conviven en las aulas de 200 centros de la provincia procede de fuera de España, sosteniendo así las aulas frente a la baja natalidad autóctona. Y, la cifra va a más y visibiliza un incremento sin freno, hasta triplicarse, si se atienden a los últimos 20 años: en 2004, Castellón integró a 6.739 alumnos en escuelas e IES.
A nivel autonómico, en la Comunitat, se ha pasado de 90.000 a 180.000 niños y niñas foráneos. Nacen menos niños, pero las aulas crecen. Así rezan los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Gobierno de España, que dibujan un mapamundi de las aulas cada vez más rico y diverso. En 2015, el porcentaje de alumnado extranjero era de un 9%, ahora es del 19%. Es decir, de los 913.000 estudiantes matriculados el curso pasado, casi 200.000 eran extranjeros. Y subiendo.
Ucranianos y venezolanos de acogida
La acogida de ucranianos tras el inicio de la guerra en 2022 y de venezolanos tras la crisis en su país ha tenido mucho que ver con este crecimiento, aunque en Castellón, la comunidad de estudiantado más poblada es la rumana, con 5.400 alumnos; seguida de la marroquí (4.798) y colombiana (1.370), que se integran en este podio de nacionalidades en las aulas, donde conviven 112 nacionalidades de los cinco continentes.
Ucrania (770), Venezuela (594) y Argelia (526) les siguen, de lejos. Esta foto fija refleja firmemente el mapa de las olas migratorias en Castellón, y muestra la llegada masiva de ciudadanos de America Latina. En resumen, hay 7.058 estudiantes de la UE (la mayoría, de Rumanía), 6.060 de África, 5.500 de América del Sur y 1.000 de Asia.
Aquí los datos muestran dos puntos de inflexión. El primero fue en el año 2009, cuando la economía colapsó y provocó que muchas familias volvieran a sus países y se llevaran a sus hijos, con lo que hubo un descenso de alumnado. El siguiente punto de inflexión fue el coronavirus, ya que a partir de 2021 el número de alumnado de Latinoamérica se ha disparado.
Se asientan y escolarizan
El otro origen que está aumentando es el africano, con especial énfasis en Marruecos y Argelia, que aumentan, pero a menor ritmo que en el caso de América del Sur. En su caso, cabe resaltar que la nacionalidad marroquí es una de las que recibe más permisos de residencia en España, con lo que se puede deducir que cada vez hay más familias que se asientan y matriculan en el colegio a sus hijos.
El 90% se asienta en el sistema público, con 8.125 alumnos en Primaria, y 5.708 en Secundaria, y con una FP que cada vez cala más entre el alumnado extranjero.
Suscríbete para seguir leyendo
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- Espectacular granizada en el interior de Castellón
- Más lluvia en Castellón: Aemet activa la alerta amarilla
- Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Castellón: Conoce cuándo y en qué zona
- El pueblo donde más rayos caen en toda España está en Castellón
- La lluvia no abandona Castellón: Aemet activa la alerta naranja para el miércoles
- Los expertos apuntan a una posible dana en Castellón durante la primera quincena de septiembre
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo