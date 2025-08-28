El Hospital General de Castellón empieza a asumir el 1 de octubre especialidades de Huerto Sogueros

El Departamento de Salud de Castellón ha iniciado la planificación para el traslado del Centro de Especialidades Jaume I, del Punto de Atención Continuada (PAC) de la calle Trullols y del centro de salud de Atención Primaria 9 d’Octubre tras el anuncio del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, de la próxima rehabilitación integral del edificio de la plaza Huerto Sogueros en el que se encuentran ubicados todos estos servicios asistenciales.

El Departamento de Salud ha elaborado ya un plan funcional que está siendo evaluado por parte de la Conselleria en el que se recogen todas las necesidades de espacios alternativos para albergar temporalmente las consultas y unidades que se verán afectadas por las obras de adecuación del edificio y que servirá de base para la licitación del proyecto, que se encuentra igualmente en proceso de estudio.

El titular de Sanitat anunció a principios de verano que la Conselleria va a destinar 20 millones de euros para la reforma integral del inmueble de Huerto Sogueros, lo que permitirá renovar todas las instalaciones y ampliar la oferta sanitaria a la ciudadanía, ya que el espacio, que actualmente ocupan las dependencias administrativas de la Dirección Territorial, pasará a tener un uso asistencial.

Anuncio de arrendamiento

Uno de los primeros pasos ha sido la publicación en el DOGV del anuncio de solicitud de ofertas para el arrendamiento de un inmueble que permita albergar temporalmente tanto el centro de salud 9 d’Octubre como el Punto de Atención Continuada-Urgencias y que deberá estar ubicado en la misma zona básica de salud en la que se encuentran actualmente estas dependencias. El procedimiento está en fase de presentación de propuestas, las cuales deben incluir las características del espacio, así como una oferta económica detallada.

Por otra parte, desde el Departamento también se ha iniciado la planificación del traslado de las consultas de especialidades médicas para las que se aprovecharán espacios asistenciales ubicados tanto en el bloque de Consultas Externas del Hospital General de Castellón, como en los Centros de Salud Integrados (CSI) del Departamento, ubicados en el Grau y en Almassora, dependiendo de las necesidades de equipamiento específico, entre otras características clínicas.

Esta planificación se está llevando a cabo con la colaboración directa entre el Departamento y las jefaturas de los servicios implicados, de forma que el traslado se adecúe a las necesidades propias de cada especialidad. En la coordinación de las consultas también se ha tenido en cuenta el inicio del horario asistencial vespertino que la Conselleria ha fijado para este próximo 1 de octubre, por lo que algunas de las especialidades pasarán a ofrecer atención a partir de las 15.00 horas en los nuevos emplazamientos.

El objetivo de esta medida es mejorar la accesibilidad de los pacientes a las consultas, pruebas y cirugías programadas con una oferta horaria más amplia.