El PSPV critica que la Diputació gaste 40.000 € en la moqueta del Palau Provincial
Presidència dona llum verda al recanvi en l’escalinata principal i els socialistes ho consideren un nou caprici de Marta Barrachina
El grup socialista de la Diputació denuncia que Presidència ha donat llum verda al recanvi de la moqueta de l’escalinata principal del Palau Provincial amb l’adjudicació del contracte de servei per 40.000 euros. En opinió del portaveu socialista, Samuel Falomir, «es tracta d’una despesa desorbitada, o més ben dit un caprici completament innecessari, tenint en compte que la moqueta actual compleix perfectament la seua funció i ningú ha demanat canviar-la».
Falomir subratlla: «Hi ha prioritats més importants que gastar-se aquesta quantitat en renovar la presència de l’escala noble del Palau, com ara reforçar les ajudes socials o compensar les retallades del seu cap de files, Carlos Mazón, en les transferències als municipis en risc de despoblament».
Prioritats
Els socialistes lamenten que les prioritats de Marta Barrachina, des del primer moment, “passen per envoltar-se de luxes i deixar un Palau decorat al seu gust mentre oblida les necessitats dels municipis i de les persones”. El diputat alcorí recorda que, amb aquesta inversió, la presidenta acumula ja més de 400.000 euros en despeses destinades exclusivament a Presidència, que inclouen la reforma integral del seu despatx i del cap de gabinet, així com l’adquisició d’un cotxe oficial d’alta gamma per als seus desplaçaments.
“És una actitud megalòmana pròpia del PP més ranci i fabrista, que viu més pendent de viure bé que de governar amb sentit comú i arribar a acords per a millorar la vida de la ciutadania”, ha conclòs Falomir.
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- Espectacular granizada en el interior de Castellón
- Alerta naranja en Castellón: Aemet confirma lluvias localmente muy fuertes con posible granizo y tormentas
- Los expertos apuntan a una posible dana en Castellón durante la primera quincena de septiembre
- Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Castellón: Conoce cuándo y en qué zona
- El pueblo donde más rayos caen en toda España está en Castellón
- La lluvia no abandona Castellón: Aemet activa la alerta naranja para el miércoles
- Nuevo golpe a la almendra de Castellón: Europa pone una alfombra roja a los frutos secos de EEUU