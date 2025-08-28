Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV critica que la Diputació gaste 40.000 € en la moqueta del Palau Provincial

Presidència dona llum verda al recanvi en l’escalinata principal i els socialistes ho consideren un nou caprici de Marta Barrachina

El palau provincial de la Diputació comptarà amb una nova moqueta.

El palau provincial de la Diputació comptarà amb una nova moqueta. / Mediterráneo

Jaume Torres

Castelló

El grup socialista de la Diputació denuncia que Presidència ha donat llum verda al recanvi de la moqueta de l’escalinata principal del Palau Provincial amb l’adjudicació del contracte de servei per 40.000 euros. En opinió del portaveu socialista, Samuel Falomir, «es tracta d’una despesa desorbitada, o més ben dit un caprici completament innecessari, tenint en compte que la moqueta actual compleix perfectament la seua funció i ningú ha demanat canviar-la».

Falomir subratlla: «Hi ha prioritats més importants que gastar-se aquesta quantitat en renovar la presència de l’escala noble del Palau, com ara reforçar les ajudes socials o compensar les retallades del seu cap de files, Carlos Mazón, en les transferències als municipis en risc de despoblament».

Prioritats

Els socialistes lamenten que les prioritats de Marta Barrachina, des del primer moment, “passen per envoltar-se de luxes i deixar un Palau decorat al seu gust mentre oblida les necessitats dels municipis i de les persones”. El diputat alcorí recorda que, amb aquesta inversió, la presidenta acumula ja més de 400.000 euros en despeses destinades exclusivament a Presidència, que inclouen la reforma integral del seu despatx i del cap de gabinet, així com l’adquisició d’un cotxe oficial d’alta gamma per als seus desplaçaments.

“És una actitud megalòmana pròpia del PP més ranci i fabrista, que viu més pendent de viure bé que de governar amb sentit comú i arribar a acords per a millorar la vida de la ciutadania”, ha conclòs Falomir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents