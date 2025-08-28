Sanitat saca a información pública la expropiación de la última parcela para el nuevo Hospital General de Castellón

La Conselleria de Sanitat ha iniciado los trámites relativos a la expropiación de la última parcela necesaria para las obras del nuevo Hospital General Universitario de Castellón.

El Plan General de Castelló delimitó el ámbito Ampliación Hospital General en la Zona de nuevo Desarrollo de la Red Primaria (ZND-RP), destinada a un uso sanitario/asistencial. Posteriormente, el Consell, el 3 de marzo de 2023, acordó la declaración de interés general e interés público de las obras de construcción y adecuación/reforma del Nuevo Espacio Sanitario del Hospital General Universitario de Castelló.

La Generalitat valenciana ha alcanzado ya acuerdos de adquisición del suelo necesario para la ejecución de las obras del Nuevo Espacio Sanitario con la inmensa mayoría de los propietarios privados, pero no con todos ellos, lo cual ha llevado al seguimiento de un expediente de expropiación a tramitar por el procedimiento ordinario.

La información pública del proyecto con su relación de bienes y derechos afectados antecede a su aprobación definitiva, a la declaración de la necesidad de ocupación de los bienes afectados y la incoación del expediente expropiatorio.

15 días de información pública

En consecuencia, se somete a información pública durante un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación en el DOGV este 27 de agosto, el proyecto de expropiación y la relación de bienes y derechos afectados, al efecto de poder enmendar posibles errores, así como alegar, si fuera el caso sobre la necesidad de su ocupación.

El proyecto puede consultarse en la web de la Conselleria de Sanitat y las observaciones y alegaciones habrán de remitirse a la Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria.

Críticas del PSPV-PSOE

Cabe recordar que este miércoles el PSPV-PSOE criticó el retraso en las obras del nuevo Hospital General debido precisamente a la apertura de este expediente de expropiación, lo que demuestra que el Consell sigue sin tener en propiedad todo el suelo necesario para este proyecto, situación que continuará como mínimo hasta el próximo año.