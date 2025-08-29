14.000 alumnos de Infantil de Castellón, llamados a vacunarse de la gripe

La Generalitat, a través de las consellerias de Sanitat y Educación, vacunará contra la gripe en los centros educativos al alumnado de todos los cursos de Educación Infantil, cuyos padres y madres así lo autoricen, a partir de octubre. Así, lo han coordinado este viernes en una reunión el director general de Salud Pública, Juan Beltrán, y el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo.

Así, con la novedad incorporada este año en el protocolo de vacunación, la inclusión de todos los cursos del segundo ciclo de Educación Infantil de los centros escolares, la campaña de inmunización alcanzará a los niños y niñas nacidos en 2020, 2021 y 2022. En la provincia de Castellón este último curso había más de 14.000 alumnos matriculados en segundo ciclo de Infantil, de los que 3.048 estudian en centros privados y 11.127 públicos.

La vacuna utilizada se administra por vía nasal, es decir, no requiere pinchazo y está especialmente diseñada para la infancia. Se trata de una vacuna segura y eficaz, pues reduce a la mitad el riesgo de enfermar y evita hasta 8 de cada 10 ingresos hospitalarios por gripe en los más pequeños. Se administra con una pequeña dosis en cada fosa nasal y se trata de una vacuna trivalente.

La Generalitat incorporó por primera vez la vacuna intranasal, en la campaña frente a la gripe de 2023. Esta vacuna evita el pinchazo a los más pequeños, ya que se suministra en forma de aerosol nasal y entre sus beneficios destaca que neutraliza el virus en la vía de entrada, la mucosa nasal.

Vacunación voluntaria en todos los colegios

La vacunación se llevará a cabo en todos los colegios -públicos, concertados y privados-, que lo autoricen y en los centros de educación especial, siempre de la mano de personal sanitario. De este modo, se facilita a las familias el acceso a la protección frente a la gripe y se aumenta la cobertura en la población infantil.

El pasado curso, el Gobierno valenciano inició la vacunación en los centros escolares con el objetivo de facilitar el acceso y evitar desplazamientos de las familias a los centros de salud. De este modo, se favorece la conciliación familiar y se simplifica el proceso, ya que la vacuna se administra en el aula mediante inhalación, una vía cómoda y sin molestias para los niños y niñas.

Autorización paterna

La participación en la campaña es voluntaria: se vacunará únicamente a los escolares cuyos padres o tutores lo autoricen. Además, aquellas familias que prefieran acudir al centro de salud podrán solicitar cita con enfermería pediátrica para vacunar a sus hijos en ese ámbito.

Mayor incidencia en menores de 5 años

El Consell trata de facilitar a las familias la protección a los menores frente a la gripe, ya que los menores de 5 años son los que con mayor frecuencia padecen esta enfermedad, que puede dar lugar a complicaciones que requieran el ingreso hospitalario. Además, dado que la población infantil es quien trasmite en primer momento la enfermedad al resto de la población, mediante la vacunación se dificulta la trasmisión del virus, evitando los contagios entre ellos y la trasmisión del virus a personas vulnerables, como personas mayores o con alguna patología de base, que tienen más riesgo de sufrir complicaciones.

El pasado mes de julio Salud Pública ya llevó a cabo una sesión informativa previa para avanzar a docentes, padres y madres, directores de centros y a la inspección educativa, las principales novedades previstas para en la campaña de vacunación de la gripe y darles a conocer toda aquella información básica sobre la gripe, el tipo de vacuna y vía de administración de la misma.