El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas

El aeropuerto de Castellón seguirá siendo, durante el mes de septiembre, una ventana abierta desde la provincia para viajar a destinos nacionales e internacionales. El inminente fin de agosto no supondrá, ni mucho menos, un descenso sustancial de la oferta de vuelos en la base de Vilanova d’Alcolea, que rondará aún durante todo el mes las 10.000 plazas semanales.

El aeropuerto, en concreto, estrenará septiembre con 13 conexiones activas y alrededor de 10.270 asientos (dependiendo del avión con el que finalmente opera cada compañía) después de despedir este domingo, 31 de agosto, la línea estival de Air Nostrum a Palma de Mallorca, que ha estado por primera vez operativa durante esta temporada.

Hasta el día 9 continuará funcionando también la ruta a Asturias que opera Volotea, quedando desde entonces en una docena las opciones para volar desde Castellón y en 9.646 plazas semanales.

Oporto, última oportunidad

Entre las opciones que seguirán funcionando está Oporto, que ya solo estará disponible este mes antes de concluir su calendario de funcionamiento. Ryanair permite viajar igualmente desde el territorio castellonense a Berlín, Budapest, Cracovia, Milán, Düsseldorf Weeze, Bruselas y Londres. Wizz Air, por su parte, continúa uniendo Castellón con Rumanía, a través de vuelos a Bucarest y Cluj-Napoca. Volotea, por su parte, vende billetes hasta octubre para los vuelos con destino a Bilbao.

Por último, Air Nostrum conserva la línea anual a Madrid, que a su vez permite conectar con otros destinos nacionales e internacionales de la red de Iberia. Cabe recordar que, para el año que viene, está previsto además que Ryanair comience a operar vuelos desde Castellón a París y Stuttgart.

'Chollos' tras la temporada alta

El fin de la temporada alta trae consigo ofertas para poder volar a precios más económicos, con billetes a partir de 22 euros para trayectos de ida y vuelta desde la base aérea de la provincia. En concreto, Bilbao resulta la opción más barata disponible en estos momentos para escaparse, a dicho precio, del 16 al 23 de septiembre.

También existen opciones a Milán y Oporto por 34 euros para ambos trayectos, así como a 41 euros a Düsseldorf Weeze o Londres. Mientras, algo por encima de los 50 euros por ida y vuelta, pero todavía entre las opciones más económicas, aparecen las líneas a Madrid, Bruselas o Budapest, sobre todo a partir de la segunda quincena de septiembre.