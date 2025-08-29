Arranca la operación retorno del verano en Castellón: las carreteras más conflictivas

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este viernes, a partir de las 15 horas, la operación especial retorno del verano con medidas especiales de regulación y ordenación del tráfico que afectarán a la provincia de Castellón.

El dispositivo se alargará hasta este domingo, 31 de agosto, y prevé a nivel nacional un total de 5.060.000 desplazamientos de largo recorrido, de los cuales 626.934 desplazamientos corresponden a la Comunitat Valenciana.

Paso del Estrecho

Las principales carreteras del eje Mediterráneo, según advierten desde la DGT, como son la A-7 y la AP-7, experimentarán una carga adicional de tráfico, ya que a los movimientos por la finalización de vacaciones se le unirá una importante afluencia de vehículos por la operación Paso del Estrecho, en la última fase del 15 de julio al 15 de septiembre.

Ante ello, las autoridades realizan un llamamiento a la prudencia de todos los conductores y subrayan la necesidad de respetar las normas de seguridad: velocidad establecida, las distancias de seguridad, apagar el móvil y llevar bien puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil en el caso de menores y descansar cada dos horas en el caso de trayectos largos, entre otras.

Durante los dos meses de verano, están previstos 100.848.000 de desplazamientos de largo recorrido en todo el ámbito nacional, de los cuales 13.710.145 son en la Comunitat Valenciana, un 2,25% más de los registrados el verano pasado en este territorio.

Días y puntos más conflictivos

La DGT ha advertido de que habrá cuatro franjas especialmente conflictivas al presentar una mayor intensidad de circulación. La primera será este viernes, 29 de agosto, de 16 a 21 horas. También el sábado, de 16 a 21 horas, está prevista una elevada afluencia, al igual que el domingo, de 8 a 14 horas y de 16 a 21 horas. En cuanto a los puntos más conflictivos son los siguientes:

Alicante:

A-70: Pk. 0 - 31,2. Accesos y salidas de la circunvalación de Alicante.

N-332: Pk.157 - 159. Acceso a Altea. Pk.95 - 86,5. Accesos a El Altet-Santa Pola y costa. Pk.49 - 55. Accesos a Torrevieja.

Valencia:

A-3: Pk. 300 - 295. Tramo Requena (Entrada). Pk. 347 - 352. Tramo Quart de Poblet (Entrada/Salida).

A-7/A-3: Pk. 339 de A-3. Enlace de las dos autovías (Entrada/Salida).

N-332: Pk. 221,7 - 213,5. Extremos de la variante de Gandía y travesías de Bellreguard y Oliva reguladas por semáforos (Entrada/Salida). Pk. 236,8. Acceso a Tavernes de la Valldigna y playas (Entrada/Salida). Pk. 251,3. Rotonda de acceso a Cullera y playas (Entrada/Salida).

CV-500: Tramo entre el fin de la autovía y la Rotonda del Sidi en la salida y entre la Rotonda del Perellonet y la del Saler en los retornos.

Castellón: