Castellón actúa contra el riesgo de inundaciones con limpieza de cauces y barrancos

El final del verano climático ya asoma en el horizonte y, como ha publicado el periódico Mediterráneo, durante la primera quincena de septiembre existe la posibilidad de que una dana descargue un episodio de intensas lluvias en la provincia.

Como más vale prevenir que curar y con el objetivo de evitar inundaciones y riadas en sus municipios, las principales localidades de Castellón ya han iniciado las labores o prolongan estos días sus actuaciones de limpieza y mantenimiento para prevenir riesgos para la población.

Castelló ha desarrollado durante este mes trabajos en el cauce del Riu Sec. / Mediterráneo

En estos momentos, localidades como Castelló, Vinaròs, Burriana o Benicàssim están acelerando los trabajos en los cauces de ríos, caminos y barrancos. En la capital de la Plana, durante este mes de agosto se ha llevado a cabo una limpieza a fondo del cauce del Riu Sec. Los trabajos que se están realizando se desarrollan desde la Ronda Norte hasta el Camí de la Primera Travessera, y afectan a una extensión de unas 22 hectáreas y 4 kilómetros de longitud.

Por su parte, en Vinaròs, la concejalía de Obras y Servicios de Vinaròs avanza en los trabajos de limpieza y desbroce de los restos vegetales en partes problemáticas y barrancos y rieras del municipio, como Capsades y Aiguaoliva, y continuará la próxima semana de forma progresiva en los barrancos de las costas norte y sur.

El consistorio tiene la autorización para poder actuar solo en los últimos 500 metros antes de la desembocadura, mientras que el resto es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En Burriana, el Ayuntamiento con la colaboración de la maquinaria de Diputación de Castellón, ha comenzado las tareas de limpieza en el cauce del río Anna con el objetivo de evitar la obstaculización del agua y los desbordamientos. Así, se retiran los cañares y basura acumulada para que esta no sea arrastrada por las lluvias.

Vinaròs avanza en zonas problemáticas como barrancos y rieras. / Javier Flores

En el caso de Benicàssim, ha puesto en marcha un plan intensivo de limpieza de imbornales y mantenimiento de barrancos ante la posible llegada de una dana a principios de septiembre. El dispositivo incluye la limpieza profunda de más de 50 calles y avenidas y la adecuación de los barrancos Sigalero, la Parreta y la Ratlla, con el objetivo de evitar obstrucciones y mejorar la canalización del agua.

Mientras, en la Vall d’Uixó y Nules, en verano, ambos ayuntamientos, mediante una subvención del SEPE, contratan a personas en el paro agrícola para formar brigadas que limpien barrancos y caminos en la zona rural. Además, Orpesa está planificando para las próximas semanas los trabajos en caudales y barranco de competencia municipal.

Planes municipales

A nivel autonómico, la Conselleria de Emergencias e Interior ha finalizado la campaña de ayudas para la elaboración de planes municipales frente a riesgos en materia de protección civil, entre los que se incluyen los planes de actuación municipal frente a inundaciones.

En la provincia de Castellón, solo la Vall d’Uixó y Almenara, que lo tienen pendiente de aprobar, y Benicarló, Benicàssim y Moncofa, a cuya revisión del plan todavía no se le ha dado el visto, son los únicos municipios que todavía no los tienen activos. Informan Javier Flores, Eva Bellido, Isabel Calpe y Mònica Mira.