Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
Los acumulados en la capital de la Plana llegaron a 33 litros por metro cuadrado
La lluvia descargó con fuerza la pasada madrugada en Castellón, algo de lo que ya avisó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que estableció la alerta naranja en el interior sur de la provincia y la amarilla en el litoral.
Fue finalmente en Castelló donde más agua descargó, ya de madrugada. En la costa, como indican desde el Consorcio Provincial de Bomberos, hubo tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento, que no provocaron sin embargo ninguna intervención.
En la capital de la Plana los acumulados llegaron a los 33 litros por metro cuadrado, según las mediciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Y como siempre ocurre cuando se dan episodios de este tipo en la ciudad, la avenida Valencia sufrió especialmente la intensidad de la lluvia.
Y es que en esta zona son recurrentes los problemas de inundaciones, y esta pasada madrugada se dio otro ejemplo de ello.
Como se puede apreciar en este vídeo, un coche que circulaba por la zona se quedó encallado a consecuencia del agua en mitad de una rotonda. Es el camión de la basura el que, empujándolo por detrás, tuvo que dirigirlo en dirección a la avenida para que no obstacularizara lacirculación.
