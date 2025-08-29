Castellón se sitúa en el ‘top’ de destinos con más concentración de pisos turísticos

Castellón está entre los destinos de España con mayor masificación de viviendas de uso turístico y, de hecho, se aferra al listado de territorios con mayor concentración de este tipo de alojamientos a pesar de la depuración en el censo autonómico o la normativa activada a nivel estatal.

El territorio castellonense cuenta, en estos momentos, con 10,55 apartamentos turísticos por cada kilómetro cuadrado habitado, según refleja el estudio publicado por la consultora Mabrian Travel Intelligence. Ocupa, en concreto, la novena posición de la península o la undécima si se tienen en cuenta también los destinos insulares.

Castellón queda justo por detrás de Valencia, aunque supera a otras provincias, como puede ser Tarragona, que a pesar de que cuenta con potentes destinos de costa, como Salou o la capital provincial, se queda en 9,96 pisos por kilómetro cuadrado. Igualmente supera en concentración a las Islas Baleares (6,71) o Granada (8,61).

Sin embargo, no se alcanzan por ahora los niveles de Girona (11,4), Sevilla (12,49), Barcelona (13,04), Cádiz (13,36), Santa Cruz de Tenerife (13,57), las Palmas (15,09), Madrid (16,04), Alicante (18,8) o Málaga (19,31).

Cambio de tendencia

Y es que, después de varios años de constante auge, el censo de viviendas turísticas en Castellón, dependiente de la Conselleria de Turismo, experimenta este verano un ligero retroceso del 2,5%.

Las últimas cifras disponibles contabilizan 13.534 alojamientos de este tipo inscritos en la provincia, respecto a los 13.889 que existían en el ejercicio anterior. Si bien es cierto que, desde entonces, el departamento que encabeza Marián Cano ha aplicado diversas depuraciones del registro a raíz de la aplicación de la normativa que endurece las condiciones para legalizar la vivienda.

Desde la consultora especializada inciden también en que otros factores que han puesto coto a la creación de oferta reglada pasan «la puesta en marcha de la normativa estatal de registro único de vivienda turística en el mes de julio, y la colaboración de portales, como Airbnb, en su aplicación».

«Castellón siempre ha tenido una gran oferta de apartamentos», valora el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, quien señala que «la novedad está en que ahora están de alta en un registro». La patronal considera que, al final, «es parte de la oferta de alojamiento de nuestra provincia sin la cual no podríamos atender a la demanda que atraemos».

Otros agentes, como la patronal hotelera Hosbec, vienen denunciando desde hace tiempo la competencia desleal que supone la oferta ilegal de pisos, así como las desigualdades entre alojamientos en la normativa vigente.