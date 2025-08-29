Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló

El nuevo bazar Demu Casa abre sus puertas en Castelló. La inauguración oficial de este establecimiento, ubicado en la Ciudad del Transporte (avenida Lairón, esquina calle Turquía), tendrá lugar el martes 2 de septiembre.

El comercio, considerado el más grande de la provincia, cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de superficie, un amplio aparcamiento para clientes y un cómodo horario: de 10.00 a 22.00 horas.

El nuevo bazar Demu Casa cuanta con una gran oferta de productos. / Mediterráneo

Este espacio nace con la vocación de convertirse en un punto de referencia para las compras en la zona y, para ello, cuenta con un catálogo de artículos casi inagotable. Los clientes pueden encontrar todo lo que buscan en un mismo lugar: papelería, material escolar, mochilas, cortinas, accesorios de cocina y baño, decoración, limpieza, ferretería y, ahora, también muebles.

Además, cuenta con secciones de juguetería, mascotas, electricidad, disfraces, ropa y accesorios. Destacan, especialmente, numerosos artículos para el hogar, con lo que la oferta cubre, tanto las necesidades diarias, como los detalles de decoración.

Secciones especiales

Demu Casa se adapta a cada temporada con espacios dedicados a celebraciones como Halloween o Navidad e incluye un área de alimentación donde se puede adquirir, entre otros, comida china y productos de uso diario.

El bazar Demu Casa cuenta con una amplia oferta de productos. / Mediterráneo

El bazar más grande de la provincia ofrece también una amplia selección de artículos que se renuevan cada semana, lo que convierte cada visita en una experiencia distinta. A esto se suman las grandes ofertas semanales, productos a precios ganga, artículos a precio de fábrica y grandes promociones para todos los públicos.

Diferenciación

Demu casa es un bazar que marca una clara diferencia con el resto. La principal es la gran superficie de sus locales. En concreto, el bazar de Castelló cuenta con 5.000 metros cuadrados divididos en secciones. Esto lo convierte en el bazar más grande de la provincia.

Además, cuenta con productos de alta calidad y precios asequible gracias a una cuidada selección de los proveedores. En cuanto a la atención al cliente, basa su filosofía en un servicio cercano, próximo y orientado siempre a la satisfacción de las necesidades. Por último, cabe señalar que Demu Casa cuenta con precios especiales para las familias numerosas.

Trayectoria

Este nuevo espacio es, además, un hito dentro de la expansión de la compañía. Demu Casa es el sexto bazar abierto en la Comunitat Valenciana, con presencia en Alicante, València y Castellón.

El bazar Demu Casa está ubicado en la Ciudad del Transporte (avenida Lairón, esquina calle Turquía). / Mediterráneo

La empresa cuenta con más de diez años de experiencia en el sector, lo que le ha permitido consolidar un profundo conocimiento de la industria y relaciones de confianza con proveedores. Y sus locales cuentan con superficies de entre 2.500 y 6.500 metros cuadrados.

Inauguración

La inauguración oficial tendrá lugar el martes 2 de septiembre. Durante la primera semana (del 2 al 9 de septiembre), se celebrarán eventos y actividades especiales. Además, habrá una ruleta de la fortuna en la que cada cliente tendrá un premio asegurado. Para participar, bastará con una compra superior a 16 euros.

Entre los premios hay una silla gaming, una cinta de correr, cascos, auriculares, cargadores portátiles, peluches y juguetes.

El establecimiento habilitará las Mystery Box, cajas sorpresa con grandes premios, algunas de ellas incluidas en la ruleta, con lo que añadirá emoción a la apertura.