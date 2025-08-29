Diputació i Generalitat ajuden a implantar la IA en pimes
Les dues institucions llancen un programa pioner amb especial atenció a les zones afectades per les pluges torrencials del passat any
La Diputació de Castelló i la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme llança un programa pioner per a implantar la intel·ligènciaa artificial en pimes.
A través d'una línia nominativa de subvenció Suport a accions per a la transformació digital de la societat, inclosa en els pressupostos de la Generalitat valenciana, la institució provincial llançarà en breu el programa Smart Pime IA, “una ambiciosa iniciativa per a acostar l'ús de la intel·ligència artificial a les empreses castellonenques”.
Així ho ha assenyalat la presidenta provincial, Marta Barrachina, qui ha explicat que el projecte, que es desenvoluparà entre els mesos d'agost i novembre, “està especialment dirigit a les pimes situades en municipis afectats per les pluges torrencials del passat any, amb l'objectiu de donar suport a la seua recuperació, modernització i reforç enfront de futures crisis”.
Per a la Diputació és una “prioritat” ajudar a les petites i mitjanes empreses de Castelló, ja que “esta província no es pot concebre sense el seu teixit productiu, i tots junts, empreses i administracions, hem de ser capaces d'impulsar accions amb una mirada al futur”, ha ressaltat la màxima representant de la institució provincial.
En este sentit, la dirigent provincial ha apuntat: “El teixit empresarial té una aliada en la Diputació”, i ha posat en valor el treball que realitzen les petites i mitjanes empreses de Castelló, així com la seua contribució al desenvolupament d'esta terra.
Així, el programa Smart Pime IA partix d'una premissa clara: la intel·ligència artificial ja no és només cosa de grans corporacions. El seu ús és cada vegada més accessible, i pot ajudar a qualsevol empresa, per xicoteta que siga, a millorar la seua eficiència, automatitzar processos, prendre millors decisions i generar noves oportunitats de negoci. “Smart Pime IA busca trencar barreres, formar, acompanyar i transformar”, ha enaltit Marta Barrachina.
Tres línies d'actuació: informació, formació i acció
El pla s'articula en tres fases complementàries. D'una banda, es realitzarà una jornada de llançament amb masterclass, prevista a Benicarló per al dia 11 de setembre, on es presentarà el programa i s'explicaran els beneficis d'aplicació d'IA en petites empreses.
Esta sessió serà el punt de partida per a la inscripció i selecció de les 20 empreses participants en la següent fase, que consistirà en un curs de formació aplicada, dirigit a dotar al personal de les empreses de coneixements pràctics sobre com utilitzar ferramentes d'IA en tasques com a vendes, màrqueting, atenció al client, gestió de dades o processos operatius.
Finalment, la tercera fase consistix en un procés de diagnòstic i consultoria personalitzada, per a acompanyar a les empreses en la identificació d'oportunitats de millora mitjançant IA i desenvolupament d'un pla d'acció realista. En finalitzar la consultoria, cada empresa rebrà un cas d'ús personalitzat i materialitzat, una solució tangible i preconfigurada per a un problema específic detectat durant l'anàlisi.
Així, este lliurable, garantirà que cada empresa finalitze el programa no sols amb coneixements, sinó amb una ferramenta que ja estiga generant valor.
Tecnologia per a reduir la bretxa digital
Un dels pilars del programa és, sens dubte, la seua capacitat per a reduir la bretxa digital entre empreses del territori. “Volem que totes les pimes de Castelló tinguen accés a ferramentes d'última generació, independentment de la seua grandària o ubicació”, ha assenyalat al respecte la vicepresidenta provincial, María Ángeles Pallarés.
La institució provincial aposta així per una digitalització inclusiva, pràctica i orientada a resultats amb el suport de la Generalitat.
A més, el programa té un component d'emergència, ja que busca prestar especial atenció a les empreses situades en els municipis de la província de Castelló afectats per les pluges torrencials del passat any, “ajudant-les a recuperar la seua activitat econòmica, mitjançant solucions tecnològiques que augmenten la seua resiliència i capacitat d'adaptació davant imprevistos”, ha afegit María Ángeles Pallarés.
Una oportunitat estratègica per a les pimes del territori
Amb Smart Pime IA, la Diputació continua la seua línia de treball en suport al teixit empresarial, alineant-se amb els objectius d'innovació de la Generalitat i seguint el camí marcat per iniciatives com Consolida Pime.
Cal ressaltar que ja està oberta la inscripció a la masterclass que es realitzarà a Benicarló l'11 de setembre d'11.30 a 13.30 hores. Les persones interessades poden inscriure's en el següent link: https://forms.gle/fAdPSuqaVUU8EsQ3A.
