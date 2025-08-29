Los hogares con el ingreso mínimo vital en Castellón se disparan y ya superan los 10.000

Aunque en ocasiones parezca un fenómeno residual, las dificultades de muchas familias para llegar a fin de mes Castellón es un problema cada vez más extendido. Así lo muestra el incremento en el número de hogares que reciben el ingreso mínimo vital, que en el pasado mes de julio se situó en 10.081.

La subida interanual ha alcanzado el 26%, después de que en el mismo mes de 2024 el número de prestaciones fuera 7.988, según los datos publicados por la Seguridad Social. Tanto la pobreza de las familias como el avance en la resolución de los expedientes explican el repunte que se ha producido.

Esta ayuda de la Seguridad Social busca garantizar ingresos mínimos a personas y familias que afrontan una situación de vulnerabilidad, para evitar la pobreza y la exclusión social. El subsidio sirve de complemento a sus rentas para poder mejorar sus oportunidades de inserción laboral y social.

En total, son 32.391 las personas que, en la actualidad, son beneficiarias del ingreso mínimo vital. Otra cifra que también ha vivido un aumento notable, ya que el pasado año el número era de 25.571. Por su parte, la cuantía media mensual por hogar ha experimentado un incremento de 52 euros.

En 2024, cada familia recibía 458,53 euros, mientras que en julio de este año la pensión se sitúa ya en 510,04 euros. A pesar de este incremento, la situación que afrontan estos hogares es similar a las que viven 4.745 pensionistas de la provincia, cuyas pensiones no contributivas tienen una media de 580,29 euros, una cifra que, como la del ingreso mínimo vital, no alcanza el mínimo para no considerar a una persona en peligro de no poder cubrir sus necesidades básicas.

Entre los solicitantes, los hogares formados por un solo adulto son los que acumulan un mayor número, con un total de 2.172. Tras este perfil, las familias con dos adultos y dos menores (1.564) y dos adultos y más de dos menores (1.490) también están entre las que más prestaciones del ingreso mínimo vital reúnen. Por su parte, de estos beneficiarios, 18.108 son adultos, mientras que el número de menores es de 14.283.

Madres con hijos

Desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, su presidenta, Amparo Máñez, ha apuntado que «la mayoría de peticiones de esta ayuda suelen ser familias monoparentales, formadas por una mujer soltera o divorciada con un hijo o más de uno a su cargo».

También ha destacado las solicitudes de «trabajadores autónomos que salen de bajas de larga duración. Al no poder pedir el subsidio por desempleo, solicitan el ingreso mínimo vital». Además, ha señalado que «hay otro colectivo numeroso entre los beneficiarios como es el de familias de otras nacionalidades con muchos hijos que, al contar con unos ingresos bajos, pueden optar a esta ayuda».

Pero, aunque la cifra de familias se haya disparado en el último año, Máñez ha resaltado que «son unas ayudas muy difíciles de solicitar. Cuando se piden, se manifiesta la renta que se prevé tener, pero puede no ser la misma que se ingresa en el momento en que se recibe la ayuda».

Por esta razón, «muchas personas se han visto obligadas a devolver el dinero recibido, lo que ha provocado una oleada de aplazamientos para afrontarlo».