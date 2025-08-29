Orpesa denuncia a 70 conductores de patinetes y bicicletas en agosto
El principal motivo de sanción ha sido circular por la acera
La Policía Local de Orpesa ha llevado a cabo una campaña sobre el correcto uso de patinetes eléctricos y bicicletas en la población. Para ello se han realizado controles en puntos de paso habituales y zonas peatonales.
Como consecuencia, desde el 1 de agosto se ha denunciado a 70 conductores, 58 de los cuales llevaban patinetes y 12, bicicletas, según han informado los agentes a través de sus redes sociales.
La infracción más habitual ha sido circular por la acera, con 23 sanciones, seguida de ir dos ocupantes en el mismo patinete, con 20. El resto de sanciones han sido por no respetar Stop o dirección prohibida (5), usar el móvil (3), superar los 25 km/h (2) y dar positivo en el control de alcoholemia (2) o drogas (2), o negarse a someterse a dichas pruebas (1).
Bicicletas
En el caso de las bicicletas, la mayoría de sanciones, 10, fueron también por circular por la acera, registrándose además una sanción por ir dos ocupantes en el vehículo y otra por carecer de alumbrado.
Desde la Policía Local recordaron la conveniencia de "usar los vehículos de forma responsable, respetar las normas de circulación y pensar en la seguridad del propio conductor y los demás".
