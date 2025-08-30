Las bajas laborales en Castellón se acortan en 2025: la media baja a 58 días

Desde hace tiempo, una de las principales fricciones dentro del ámbito laboral es el incremento del número de bajas laborales. Tanto desde la patronal como desde los sindicatos se buscan fórmulas para reducir el impacto de un absentismo que, en 2023, le supuso al sistema el desembolso de 14 millones de euros al mes en la provincia y que sigue aumentando con el paso del tiempo.

En Castellón, el número de incapacidades temporales registrados en este 2025 subieron ligeramente en comparación con el año pasado, aunque hay un respiro para el sector en la duración media.

Así, según los datos de enero a mayo publicados por la Seguridad Social, la media de días de una incapacidad temporal en la provincia se sitúa actualmente en 58,24 días, casi tres días menos que en el mismo periodo de 2024.

Se trata de un ligero descenso, en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando la duración alcanzaba los 61,17 días. Pero, a pesar de esta bajada, Castellón se mantiene a la cabeza autonómica, ya que en Valencia la bajas temporales se prolongan una media de 49,29 y, en el caso de Alicante, es de 49,74.

Pero, en el número global de procesos iniciados durante estos cinco primeros meses del año, se ha producido una ligera subida del 3%. Mientras que de enero a mayo de 2024, la cifra fue de 32.359 y este año, en el mismo periodo, se ha situado en 33.325 expedientes, cerca de un millar más.

Este dato ha llevado consigo también un incremento del 1,3% en la incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos. En 2025 han alcanzado las 25,62.

Pico durante el covid

La cifra de 58,24 días de media supone una reversión de la tendencia alcista de los anteriores dos años. La duración de las incapacidades temporales pasó desde los 34,44 días de 2022 hasta los 61,17 del 2024. Sin embargo, la cifra actual todavía se encuentra alejada del pico que se vivió durante la pandemia de covid. El máximo fue de 72,13 jornadas en 2020 y, en 2021, la media fue de 71,22 días.

En el ámbito autonómico, la duración de las bajas temporales se sitúa en 50,36, lo que supone también un ligero descenso de 3,34 días. Por su parte, el número de nuevo procesos es de 324.092, mientras que el año pasado fueron 313.592 lo que se iniciaron. En total, 10.500 nuevos expedientes que suponen una subida del 3,3%.