Castellón busca poner coto al uso del patinete de dos en dos

La imagen de una persona, principalmente adolescente, circulando a toda velocidad subida en un patinete eléctrico hace ya tiempo que forma parte del paisaje de las ciudades. Sin embargo, en los últimos tiempos también viene siendo muy habitual que en uno de estos vehículos de movilidad personal (MVP) circule más de una persona, una práctica de notable riesgo que numerosos municipios de la provincia ya están tratando de atajar dada la peligrosidad que entraña tanto para los propios ocupantes del patinete como para peatones u otros vehículos, dado que como su propio nombre indica, están pensados para el desplazamiento de una sola persona.

Un claro ejemplo es la capital de la Plana, donde ya el pasado año la infracción más cometida por los conductores de patinetes eléctricos fue la circulación de más de una persona en un mismo vehículo. Esto supuso 224 sanciones, es decir, el 38% del total, según informan desde la concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Unas cifras que han aumentado este año, hasta el punto de que solo hasta este mes de agosto ya se han impuesto 237 sanciones, superando así las de todo el 2024.

Desde la concejalía recordaron que la Policía Local «realiza periódicamente campañas de control de velocidad, utilizando un dispositivo pionero en España que permite detectar y sancionar también a los usuarios de patinetes eléctricos».

Como cada verano, se ha puesto «un especial énfasis en el control de la circulación de patinetes eléctricos en el Grau, debido al aumento de la población en verano».

Campañas de verano

El periodo estival ha sido elegido por muchas poblaciones para impulsar campañas orientadas a evitar las infracciones cometidas por los conductores de patinetes eléctricos. En Nules se puso en marcha a principios de julio y también se constató que la circulación de más personas de las autorizadas en un patinete es el motivo de denuncia más recurrente, junto a circular sobre la acera o zonas peatonales, o hacerlo en sentido contrario al establecido, infracciones que conllevan sanciones de 200 euros. La Policía Local decidió prolongar varios meses esta campaña para evitar tales conductas.

En uno de los municipios más turísticos, Orpesa, la Policía Local denunció a 58 conductores de patinetes eléctricos desde que el pasado 1 de agosto intensificara la vigilancia en el municipio para controlar este tipo de vehículos. La mayoría de denuncias se concentran en la presencia de dos ocupantes por patinete, con 20 sanciones, solo superada por la circulación por la acera, con 23 casos registrados. Informa Eva Bellido.

Más al norte de la provincia, en Benicarló se reforzó el control de los patinetes eléctricos tras producirse a principios del verano «diversos incidentes relacionados con una conducción negligente, algunos de los cuales pusieron en peligro a los peatones», indicaron desde el Ayuntamiento, aludiendo además a la «creciente presencia» de estos vehículos. De hecho, desde 2021 la Policía Local ha puesto 335 denuncias por infracciones vinculadas a los patinetes eléctricos, y solo en las última semanas ha habido más de 50 sanciones y 12 patinetes intervenidos. La infracción más habitual es también circular con dos personas a la vez, así como utilizar auriculares.