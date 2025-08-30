Los oficios de baja cualificación copan los permisos de trabajo a extranjeros en Castellón
Siete de cada diez autorizaciones otorgadas este año en la provincia están centradas en puestos elementales de limpieza, hostelería o construcción
La población de origen extranjero, como recogió este diario, supone ya un pilar del mercado laboral de Castellón. Los permisos de trabajo constituyen la puerta de entrada legal al empleo para los foráneos y, hasta mayo, la provincia acumula 1.167.
Son cerca de ocho autorizaciones al día las que se registran en suelo castellonense, según la estadística publicada este viernes por el Ministerio de Trabajo, aunque resultan un 2,9% menos que las del mismo periodo del 2024. Ahora bien, se da la circunstancia de que la gran mayoría de permisos, siete de cada diez, están vinculados a puestos laborales elementales o de baja cualificación.
Barrenderos o ayudantes
Hablamos de que 789 de los 1.167 autorizaciones son para trabajadores de la limpieza, peones de la construcción, ayudantes de carga y descarga, mensajeros, vendedores ambulantes, ayudantes de cocina y sala o recolectores de basura y barrenderos.
Apenas 18 permisos en todo este año corresponden a técnicos y profesionales científicos e intelectuales, como pueden ser los médicos o los docentes. Solo una treintena son directores y gerentes y apenas 19 son empleados del ámbito administrativo.
Por sectores de actividad, la mitad de autorizaciones (50,84%) están vinculadas a los servicios, otro 17% a la construcción y el 16% al agrario, mientras que el resto no son clasificables o corresponden a otros ámbitos. Se da la circunstancia de que precisamente los sectores que más empleados suman son los que mayor falta de mano de obra siguen registrando.
El perfil: hombre y joven
Los hombres jóvenes, de 25 a 34 años, constituyen el principal colectivo que reúne los permisos concedidos hasta mayo, con 360 (el 30%). El continente africano también resulta el principal origen, con 573 (49%).
