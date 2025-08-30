Castellón vuelve de vacaciones con el precio del combustible más bajo del verano: gasolineras más baratas

Castellón afronta este fin de semana la operación regreso del verano con miles de desplazamientos previstos ante el fin de las vacaciones estivales de muchos, un dispositivo especial de vigilancia y, también, con un ligero alivio para el bolsillo, al hacer con el precio del combustible más bajo de todo lo que llevamos de verano.

Los últimos datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sitúan, esta semana, el diésel en una media de 1,409 euros en las estaciones de servicio de la provincia, mientras que la gasolina sin plomo 95 queda en 1,493 euros. Se trata del importe más bajo desde que arrancó la temporada estival en junio.

El ahorro

Los castellonenses que acudan a repostar diésel son los que notarán la mayor diferencia, ya que la diferencia respecto al precio más alto del verano ronda los cinco céntimos por litro, pues llegó a 1,451 euros la semana del 21 al 27 de julio. En caso de llenar el depósito, los conductores ahorrarán algo más de dos euros o un 2,5%.

Más ligero resulta el ahorro en el caso de la gasolina sin plomo, con un descenso del precio del 0,86% respecto al máximo estival, que se apuntó la semana del 23 al 29 de junio, justo en el arranque de la temporada veraniega, con un importe de 1,509 euros por litro. El ahorro, en esta ocasión, queda en 0,70 euros por depósito.

Diferencias entre estaciones

Las diferencias todavía pueden ser mayores entre estaciones, pues existen algunas a fecha de este viernes con el diésel a 1,204 euros o la gasolina sin plomo 95 a 1,27 euros. Onda, Vila-real, Almassora y Peñíscola albergan los surtidores más económicos de la provincia.

Mientras, la Dirección General de Tráfico detalló que la operación especial de retorno permanecerá activa durante toda la semana, con la previsión de 626.934 desplazamientos en la Comunitat Valenciana. Se espera que hoy, de 16 a 21 horas, y mañana, de 8 a 14 y de 16 a 21 horas sean las franjas horarias con mayor afluencia de vehículos.

Punto más conflictivo

Las autoridades insisten en la necesidad de cumplir con todas las normas de seguridad, como respetar la distancia mínima entre vehículos o los límites de velocidad. En el caso de la provincia de Castellón, sitúan como posible punto más conflictivo de la operación al punto kilométrico 16,4 de la CV-13, en el ramal de enlace con la AP-7 y N-340, en el término de Torreblanca.