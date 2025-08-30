Los ciberdelitos en Castellón suben un 24,5% y se acercan a los 15 diarios

Mensajes de WhatsApp de familiares pidiendo dinero, correos electrónicos reclamando la recogida de un paquete que no se ha pedido, SMS del banco notificando transferencias que no se han realizado... El catálogo de fraudes a través de dispositivos electrónicos es cada vez más variado y reflejan cómo el número de ciberdelitos no deja de aumentar.

En la provincia de Castellón, en el primer semestre de este año, vivieron un nuevo repunte del 24,5%. Así lo refleja el último balance de criminalidad hecho público por el Ministerio del Interior, correspondiente al periodo de enero a junio de 2025, que ha contabilizado 2.688 infracciones penales cometidas online.

Una cifra que supone casi 15 delitos al día y significa un incremento general en más de 500, ya que en el año 2024 fueron 2.159 en el mismo periodo.

Estos ciberdelitos forman parte de los 14.117 que se han registrado en la provincia, lo que significa que el número de casos diarios fue de 78. En comparación con los primeros seis meses del año pasado, las infracciones registradas han bajado un 3,5%.

Balance de criminalidad del primer semestre del año. / Mediterráneo

El total fue de 14.630. Además, este dato supone romper la tendencia al alza que registró la provincia de Castellón en los anteriores cuatro años, en la que se acumuló un incremento de denuncias de prácticamente el 72%.

Dentro de este informe, también destaca la subida producida en el número de delitos contra la libertad sexual. Se han acumulado 128 durante los primeros seis meses del año, lo que supone un 25,5% más que el año pasado por las mismas fechas. Aunque han bajado un 18,5% las agresiones sexuales con penetración (de 27 en 2024 a 22 este año), ha habido un aumento del 41,3% en el resto de delitos contra la libertad sexual, que han sido 106 en estos seis meses, 31 más que en el mismo periodo de 2024.

En términos absolutos, el delito más denunciado ha sido el de hurto con un total de 2.961. En cambio, el mayor porcentaje de incremento se ha registrado en los asesinatos en grado de tentativa, que pasaron de 4 a 13. La diferencia interanual es de un 225%. En el caso de los asesinatos consumados, se han denunciado 3 en estos seis meses de 2025, mientras que no hubo esta clase de crímenes el pasado año.

Por lo demás, en este periodo se ha producido un descenso generalizado en casi todos los tipos de delitos. Destaca la bajada en robos de fuerza, que han pasado de 957 en 2024 a 729 en 2025 (-23,8), y también es llamativa en los robos con violencia e intimidación, que fueron en el primer semestre del año pasado 230 y 189 este año (-17,8).

Por municipios

La ciberdelincuencia ha protagonizado un incremento generalizado en los municipios de la provincia de más de 20.000 habitantes. A excepción de Onda, donde han bajadolos ciberdelitos un 22,1% (pasando de 86 a 67), el resto de localidades ha visto cómo han aumentado con unos incrementos del 59,3% en Almassora (de 59 a 94), del 47,9 en Benicarló (de 144 a 213) y del 44,1% en Vinaròs (de 93 a 134).

El mayor número se han contabilizado en Castellón con 755, un 28,2% más, mientras que en Vila-real han sido 175, lo que supone un 19% de alza interanual.

Por su parte, en número de delitos denunciados, Vila-real se ha situado a la cabeza de las subidas con un 9,6% con 798 ilícitos.

La Vall d’Uixó, que ha acumulado 688 denuncias, ha incrementado la cifra en un 7,8% y Almassora, que ha registrado 887 crímenes, ha aumentado el número en un 5,5%. Castelló ha ascendido un 1,5%, llegando a los 3.955 delitos. El mayor descenso se ha producido en Benicarló (-18,1%) que ha bajado de 1.201 en 2024 a 984 en 2025.