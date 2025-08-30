PSPV y Compromís denuncian los "recortes" en FP y el "desmantelamiento" de escuelas de adultos en Castellón

El PSPV-PSOE y Compromís en la provincia de Castellón han denunciado los "recortes" en Formación Profesional (FP), así como el "desmantelamiento" de las escuelas de adultos. En concreto, el portavoz socialista de Educación, José Luis Lorenz, ha señalado en un comunicado que el nuevo curso escolar estará marcado por el "caos enquistado que generan los recortes del PP".

En este sentido, ha alertado que "la decisión del Consell de reducir las horas lectivas de los ciclos semipresenciales de 30 a 25 semanales supone el despido de 180 docentes en toda la Comunitat Valenciana, de los cuales 25 corresponden a Castellón".

"Se trata de una decisión incomprensible, un golpe a la FP y a la formación de las nuevas generaciones. Esta modalidad necesita refuerzo y estabilidad y no más recortes ni precarización, que es a lo que el PP la está condenando", ha aseverado.

Lorenz ha expresado su apoyo a las reivindicaciones del profesorado y ha denunciado que el gobierno valenciano está aplicando unas condiciones laborales que "rozarían la ilegalidad, porque no se reconocen las horas de preparación ni se paga lo que corresponde". "Es una indignidad y una falta de respeto hacia profesionales que están formando a las generaciones del futuro", ha sostenido.

Además, el diputado castellonense ha añadido que estos "recortes" también llegan a las escuelas de adultos, que "cuentan este año con doce docentes menos solo en la capital".

"También lo están las Escuelas Oficiales de Idiomas, que han perdido 75 grupos y 18 plazas de profesorado en dos años, y también los equipos directivos de los centros a los que se les ha coartado la autonomía y todos aquellos institutos a los que se les han eliminado las horas de refuerzo", ha desgranado.

"El panorama con el que empezamos el curso escolar es alarmante. Han dinamitado puentes entre la comunidad educativa y el gobierno valenciano, han recuperado los recortes, están amordazando la lengua y están dejando la educación pública en un triste recuerdo de lo que era", ha denunciado

"Ahora tenemos menos profesores, aulas masificadas y menos recursos para nuestros jóvenes. Están desmantelando la educación pública para favorecer a la privada y no lo podemos permitir. Proponemos blindar la educación pública de cualquier ataque o recorte porque cada tijeretazo que dan es un ataque al futuro de nuestros hijos e hijas", ha aseverado el socialista.

"En peligro la cohesión social"

En la misma línea, Compromís ha alertado que los "recortes" aplicados a las escuelas de adultos y a la FP en la provincia de Castellón "ponen en peligro la cohesión social y la equidad educativa".

La diputada de Compromís en Les Corts, Verònica Ruiz, ha expresado que el "recorte drástico" en las escuelas de adultos "afecta especialmente a colectivos vulnerables como personas migrantes, personas mayores y jóvenes que quieren retomar sus estudios".

En cuanto a los "recortes" de profesorado en FP, la portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, Maria Fajardo, ha subrayado que "estas medidas no solo afectan a la calidad educativa, sino que también agravan las desigualdades sociales y laborales".

"La formación es clave para la inclusión y el desarrollo personal y profesional, y no podemos permitir que se recorte en este derecho fundamental", ha manifestado

Así, Compromís ha instado a la Conselleria de Educación a "revertir estos recortes y a garantizar una oferta educativa pública, inclusiva y de calidad para todas las personas, independientemente de su edad o situación laboral". "No podemos permitir que la formación profesionalizadora y de adultos sea la gran olvidada en las políticas educativas", ha concluido Ruiz.