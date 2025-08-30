Sanitat confía en disponer del solar expropiado del nuevo Hospital General de Castellón a final de año

La Consellería de Sanitat ha asegurado en declaraciones a Mediterráneo que «previsiblemente antes de final de año» podrá disponer de la última parcela para las obras del nuevo Hospital General de Castelló.

El proceso de expropiación acaba de iniciarse, pero desde Sanitat han recalcado que esto «no supone que se retarde este proyecto, puesto que no se ha esperado a resolver la expropiación para poner en marcha el expediente de adjudicación de la redacción del proyecto, sino que este se ha tramitado de manera paralela para agilizarlo».

Así, hay que recordar que a mediados de pasado julio la Conselleria emitió una propuesta de adjudicación de la licitación para realizar el proyecto y dirigir las obras en favor de la unión temporal de empresas integrada por el estudio madrileño Árgola Arquitectos, especializado en arquitectura hospitalaria, la firma madrileña Promec y las valencianas Aic Equipo y Leing, con un presupuesto inicial de 12.806.584 euros. Ahora se está pendiente de la adjudicación definitiva.

Sales

Por su parte, el portavoz del gobierno municipal al Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, ha celebrado los avances que el gobierno autonómico continúa realizando para la puesta en marcha del proyecto del nuevo Hospital General.

También se refirió a las labores de gestión para hacer realidad el traslado del Centro de Especialidades Jaime I, del Punto de Atención Continuada (PEC) de la calle Trullols y del centro de salud de Atención Primaria 9 de Octubre, para que puedan empezar las labores de rehabilitación integral del edificio de la plaza Huerto Sogueros, conocido popularmente como Casa Grande, donde están situados estos servicios.

Precisamente, el edil hizo especial hincapié en que «después del encuentro que mantuvo la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, con el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, el pasado mes de junio, la próxima rehabilitación integral del inmueble de Huerto Sogueros, para la cual Sanitat realizará una inversión de 20 millones de euros, será una realidad, cumpliendo con la palabra dada, y ampliando la oferta sanitaria».