Teruel Existe recoge firmas en Vinaròs para exigir la construcción de la A-68

La iniciativa ha contado con una notable participación de vecinos que han mostrado su respaldo a esta infraestructura

Vinaròs ha acogido la recogida de firmas impulsada por Teruel Existe.

Vinaròs ha acogido la recogida de firmas impulsada por Teruel Existe.

Javier Flores

El Movimiento ciudadano Teruel Existe y representantes del grupo parlamentario Aragón–Teruel Existe se han desplazado este sábado hasta la localidad castellonense de Vinaròs para recoger firmas en apoyo a la construcción de la autovía A-68.

La iniciativa ha contado con una notable participación de vecinos que han querido mostrar su respaldo a esta infraestructura considerada esencial para la vertebración del territorio, según han asegurado desde la formación en una nota de prensa.

Durante el acto, el diputado de Aragón–Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha explicado que la autovía es un proyecto histórico que no se ha materializado a lo largo de tres gobiernos distintos, y ha recordado que tanto los ejecutivos de Zapatero como los de Rajoy y Sánchez habían prometido la obra sin cumplirla.

Además, ha señalado que la A-68 supondría una mejora decisiva para las provincias de Castellón, Teruel y Zaragoza y que se trata de una infraestructura estratégica que podía marcar el futuro del Bajo Aragón histórico.

En la misma línea, el portavoz del movimiento ciudadano en el Bajo Aragón, Diego Moreno, ha apuntado que el objetivo de la campaña es sumar apoyos y recabar firmas para reclamar una autovía que consideran imprescindible para vertebrar el territorio.

En esta línea, ha insistido en que el movimiento mantendría la presión hasta lograr que el proyecto se convirtiera en realidad.

Noticias relacionadas y más

Con esta acción, Teruel Existe continúa con su campaña de movilización social para exigir al Gobierno central que cumpla los compromisos adquiridos y acelere la ejecución de la A-68, que en los últimos meses ya ha llevado a Alcañiz, La Puebla de Híjar y Pina de Ebro. 

