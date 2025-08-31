Castellón, a la cabeza nacional de las provincias donde más desciende la tasa del paro

Uno de los principales quebraderos de cabeza para los castellonenses, en los últimos años, ha sido el empleo. Con la crisis de la pasada década, la tasa de desempleo llegó a situarse en el 30,8% en el segundo trimestre de 2013 y el panorama laboral se avistaba muy oscuro en el futuro más cercano.

Pero, más de una década después, las cifras demuestran la recuperación de la economía provincial. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, referentes al mes de julio, el número actual de desempleados es de 31.643, lo que supone un porcentaje del 11,9%.

Además, la afiliación en la Seguridad Social batió el récord absoluto en el pasado mes, con 261.997 personas, mientras que el desempleo suma seis meses consecutivos de descensos, con 2.233 desempleados menos en el último año, lo que supone un descenso del 6,59% menos.

A todo esto, hay que añadir que la provincia de Castellón se sitúa a la cabeza nacional de las provincias donde más ha caído la tasa de desempleo en los últimos doce años. Así, si se compara el dato del segundo trimestre de 2013, cuando era de 30,8%, al actual de 11,9%, la diferencia es del 18,9%.

Esta cifra sitúa a Castellón a las puertas del top 10 nacional, en la undécima posición, con el mismo porcentaje que Granada.

El descenso del paro en los últimos doce años. / Mediterráneo

Este ranking nacional está liderado por las provincias andaluzas, muy golpeadas durante la crisis económica (Jaén alcanzó un 40,5% de paro y Cádiz, un 39,7%) que han vivido bajadas superiores al 20%.

Encabeza la lista Jaén, con un descenso del 24% y le siguen Málaga (-22,6%), Huelva (-21,9%), Cádiz (-21,8) y Almería (-21,1%). Completan los primeros diez puestos Tenerife y Cuenca, con bajadas del más de 20% y Badajoz, Sevilla y Las Palmas, que se encuentran más allá del 19%.

Además, a nivel autonómico, Castellón es donde la caída del desempleo ha sido más acusada en los últimos 12 años. Valencia se acerca a sus datos, con un descenso del 18,9%, mientras que Alicante se sitúa un poco más lejos con una diferencia del 15,2%.

A nivel nacional

A pesar de que es el país con más parados de la Unión Europea, España empieza a ver cómo en algunos de sus territorios el paro está desapareciendo. El ciclo expansivo que arrancó con la recuperación económica de la pandemia del coronavirus y que no se ha visto truncado ni con la guerra de Ucrania ni con la posterior crisis de precios está provocando que el pleno empleo, que parecía una utopía, empiece a ser una realidad en determinadas latitudes.

De los cuatro millones de parados que se registraron durante la primera ola de la pandemia se ha bajado a una linde inferior a los dos millones y medio y territorios de la España vaciada, así como otros de tradición industrial ostentan tasas de desempleo menores a la media europea.

No obstante, las provincias donde la tasa de paro es inferior a la media europea siguen siendo las menos. Aquellas con mayores niveles de desocupación se concentran sobre todo en los territorios al sur de la M-30, pese a que la situación ha mejorado sustancialmente en la última década.