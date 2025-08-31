Las cinco mejores rutas en bici por Castellón

El director del Challenge de La Plana, Noel Gil, da en conversación con este diario unos posibles escenarios para cualquier cicloturista que piense en hacerse su propio tour de Castellón. Gil apunta que la provincia tiene carreteras «muy por encima del nivel de Mallorca y de Benidorm, también elegida por equipos profesionales», con mucho menos tráfico que aquellos lugares. Gil, que organiza carreras para aficionados con cierto nivel por Castellón, también apunta que el déficit de plazas hoteleras juega en contra. Pero as rutas están ahí, esperando. Este es un top 5 de zonas recomendadas por Gil:

Desert de les Palmes

Es la zona más cercana a los principales núcleos turísticos, como Benicàssim y Orpesa. «El Desert es la referencia en cuanto a ciclismo en Castelló. Es una visita obligada», considera Gil. La Vía Verde, fácil de hacer, le pone la guinda.

Serra d’Espadà (Eslida e Íbola)

Los puertos de Eslida e Íbola, situados entre sí a unos 15 kilómetros, conforman una gran ruta ciclista en la Serra d’Espadà. Entretenimiento doble para los amantes de la bici a poca distancia un lugar de otro.

Serra d’Espadà (Torralba)

En Torralba del Pinar está otro de los paisajes ineludibles en Castellón. «Es una zona por donde ha pasado La Vuelta a España», agrega Gil, así que quienes la completen pueden sentirse como Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard.

Els Ports

«Yo diría que els Ports de Morella son una gran zona para ciclistas, por allí pasa mucho la carrera Vila-real-Morella [decana del ciclismo en la provincia] y es bastante difícil», apunta Gil. Las rutas que se pueden hallar en els Ports requieren un poco más de nivel.

La Tinença de Benifassà

El Port de Bel en ese lugar es, para Gil, uno de los puertos emblemáticos de la provincia, también de dificultad bastante elevada. «Es nuestro final más mítico en el Challenge de La Plana», afirma.