Compromís pide recuperar la partida de cooperación internacional en los presupuestos de Diputación de 2026

David Guardiola denuncia que la partida destinada a este fin se quedado sin financiación, después de más de 20 años de presencia en las cuentas de la institución

Los diputados provinciales de Compromís, María Fajardo y David Guardiola.

Los diputados provinciales de Compromís, María Fajardo y David Guardiola. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha reclamado que la institución recupere la partida destinada a la cooperación internacional que el PP de Marta Barrachina eliminó en el último presupuesto. Los nacionalistas han denunciado que la partida ha quedado en 0 euros, lo que supone un retroceso histórico en una política que ha estado presente en la institución durante más de 20 años.

“Es inaceptable que, en un contexto mundial marcado por guerras, desplazamientos forzados, emergencias climáticas y desigualdades, la Diputación de Castellón decida abandonar la cooperación internacional”, ha declarado el diputado, David Guardiola.

“Además de traicionar los valores de solidaridad que compartimos la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de la provincia, se condena a 68 entidades a perder el apoyo necesario para continuar con proyectos fundamentales en salud, educación, seguridad alimentaria o derechos humanos”, ha señalado.

200.000 euros en 2023

Según las alegaciones presentadas por la Coordinadora Valenciana de ONGD, en el año 2023 la Diputación destinó 200.000 euros a la Ayuda Oficial al Desarrollo, cantidad que se redujo drásticamente a 50.000 euros en 2024. Con la eliminación total en 2025, se rompen convenios y se paralizan iniciativas ya en marcha.

Entre las entidades afectadas se encuentran ONGs que trabajan activamente en zonas de conflicto y emergencia humanitaria como Palestina, donde miles de personas viven en una situación límite.

“Recortar estos fondos es dar la espalda a la población palestina que sufre bombardeos, bloqueos y vulneraciones constantes de los derechos humanos. Es condenarlos a la desatención y condenar también a nuestras ONGs, que luchan por aliviar el sufrimiento y defender la dignidad humana”, ha añadido Guardiola.

Ante esta situación, Compromís ha reclamado que el gobierno provincial se comprometa a restituir la partida en el presupuesto de 2026, al menos con los 50.000 euros del último año.

“Lo que pedimos es realista, viable y profundamente justo. Se trata de una inversión modesta en términos económicos, pero de un impacto social y humanitario enorme. La Diputación debe volver a estar al lado de las entidades que trabajan por un mundo más justo, tanto dentro como fuera de nuestra provincia. La solidaridad no puede depender del color político”, ha concluido Guardiola.

